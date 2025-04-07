Ünlü şarkıcı dolandırıcıların hedefi oldu! Başına gelmeyen kalmadı

Ünlü oyuncu ve senarist Giray Altınok’un ardından, şarkıcı Feride Hilal Akın da dolandırıcıların ağına düştü. Ünlü ismin numarası ve bilgileriyle birçok işlem yapıldığı ortaya çıkarken, Feride Hilal Akın avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulundu.

NUMARASI BAHİS SİTELERİNE VERİLDİ

Dolandırıcılara bütün kişisel bilgilerini kaptırdığı ortaya çıkan Feride Hilal Akın avukatı aracılığıyla açıklama yayınladı.

Açıklamada sanatçının bilgisi ve rızası dışında adına çeşitli platformlardan sahte işlemler yapıldığı bildirildi. Kişisel cep telefonu numarasının da bu kişiler tarafından hukuka aykırı bir şekilde ele geçirildiği belirtildi. Bu numaranın, yasa dışı bahis sitelerine verilerek Akın adına sahte hesaplar oluşturulduğu tespit edildi.

ADINA SAHTE DOKTOR RANDEVULARI ALINMIŞ

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Ayrıca aynı telefon numarası kullanılarak çeşitli hastane ve sağlık kuruluşlarından Feride Hilal Akın adına sahte doktor randevuları alındığı da ortaya çıkarıldı. Hukuki sürecin başlatıldığı duyuruldu.