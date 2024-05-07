Ünlü şarkıcı 'duştan çıkıp' galaya koştu

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı 'duştan çıkıp' galaya koştu
Dünyaca ünlü şarkıcı Doja Cat’in Met Gala 2024’teki kıyafet tercihi 'duştan çıkıp gelmiş' şeklinde yorumlara neden oldu.

Doja Cat, 6 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen Met Gala 2024’ün kırmızı halısına, sırılsıklam görünen, beyaz transparan bir tişörtle geldi.

İlginç bir makyaj yapan şarkıcı, sanki maskarası sudan akmış gibi yüzünden aşağı akan ışıltılı gözyaşlarıyla görünümünü tamamladı.

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Met Gala 2024’ün temasının “Zamanın Bahçesi” olduğunu söyleyen Doja Cat, ““İnsanların çiçek kullanacaklarını biliyorum, bu yüzden benim tercihim en çok kullanılan çiçek olan pamuktu.” dedi.

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28 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, kırmızı halı öncesi mini havluya benzer bir elbise ve saç havlusu ile otelden çıkıp üstünü değiştirmeye gitti.

Kıyafeti duştan çıkmış gibi görünen Doja Cat, göz kamaştırıcı kolyesi ve küpeleri ile dikkat çekti.

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