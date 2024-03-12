Ünlü şarkıcı ırkçı saldırıların hedefi oldu

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Mali asıllı Fransız şarkıcı Aya Nakamura'nın, 2024 Paris Olimpiyatlarının açılışında sahne alabileceği yönünde çıkan iddiaların ardından ırkçı saldırıların hedefi haline geldi.

Aşırı sağcılar, "Fransa'yı temsil etmediğini" söyleyerek, şarkıcının olimpiyatlarda yer almasına tepki verdi.

Aşırı sağcı Les Natifs adlı grup, başkentte Nakamura'nın şarkı sözlerini değiştirdikleri "Mümkün değil Aya, burası Paris, Bamako pazarı değil" yazan bir pankart açtı.

Ünlü şarkıcı, X hesabından paylaşım yaparak, kendisine yönelik yapılan saldırılara "Irkçı olabilirsiniz ama sağır değil" diyerek cevap verdi.

Olimpiyat Organizasyon Komitesi ise Aya Nakamura'ya yapılan ırkçı saldırılar sebebiyle şok içinde olduklarını söyleyerek, dünyanın en fazla dinlenen Fransız şarkıcılarından biri olan Nakamura'ya tam destek verdiklerini belirtti.

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera ise Nakamura'yı kastederek "Önemli değil, insanlar seni seviyor. Hiçbir şey hakkında endişelenme." dedi.

Irkçı saldırıların hedefi olan 28 yaşındaki ünlü şarkıcının sadece Youtube'da bir milyara yakın dinlenmesi olan şarkıları bulunuyor.