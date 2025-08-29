Ünlü şarkıcı Lara’dan korkutan haber! Beyninde kitle tespit edildi

2000’li yıllara hit parçalarıyla damga vuran ünlü şarkıcı Lara hayranlarına üzen haberi verdi.

KİTLE TESPİT EDİLDİ

Ünlü şarkıcı beyninde bir kitle tespit edildiğini ve bu nedenle zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini söyledi.

Sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı Lara, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlığımla ilgili bir süreçten geçiyorum. Bu yüzden telefonlara çok bakamıyor, mesajlarınıza tek tek cevap veremiyorum. Lütfen beni affedin. Ama bilin ki sevginiz ve dualarınız üzerimde, kalbimde. Allah hepinizden razı olsun. Sizi çok seviyorum."

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Ünlü şarkıcı tedavi sürecinde sevenlerinden dua ve destek beklediğini de sözlerine ekledi.