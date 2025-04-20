Ünlü şarkıcı Levent Yüksel'den ilan-ı aşk

Hem özel hayatı hem de kariyerindeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Levent Yüksel, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Özlem Öztürk’e ilan-ı aşk etti.

Özlem Öztürk ile 2020 yılında İzmir'de sade bir törenle dünyaevine giren ünlü şarkıcı mutlu devam eden evliliklerinin 5. Yılını sosyal medya hesabından açıkladı.

''SEVDİKÇE SEVESİM GELİYOR''

Romantik şarkıcı, birlikte yer aldıkları kareyi eşine aşkını ilan ederek şu sözlerle paylaştı:

''Hikayenin aslı şu; hiç hesapta yokken tesadüfen tanıştık, aşık olduk ve tam 11 ay sonra evlenmeye karar verdik. Bugün ise attığımız o imzanın üzerinden 5 yıl geçmiş ve biz her günü sevgimizi katlayarak yaşamışız. Son söz; sevdikçe sevesim geliyor.''