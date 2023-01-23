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Şarkıcı Melek Mosso gazetecilere açıklama yaptı

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, hakkında çıkan estetik haberleriyle ilgili sorulara cevap verdi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 18:08
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Ünlü şarkıcı Melek Mosso estetikle ilgili açıklama yaptı

Şarkıcı Melek Mosso gazetecilere açıklama yaptı
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Son döneminde başarılı çıkış yapan şarkıcılarından Melek Mosso, önceki akşam yavru vatan Kıbrıs’ta sahne aldı. Soğuk algınlığı geçiren şarkıcı, "O kadar çok kortizon yaptılar ki her yerim şiş. Sahne öncesi serum aldım." dedi.

''BIRAKINDA YAPTIRAYIM''

Dişlerini sıkmasını engellemek için çenesine botoks yaptırdığını da söyleyen Melek Mosso, "Yorgunluğumu silmek için ufak tefek şeyler yaptırıyorum. Bırakın da yaptırayım, 35 yaşındayım." diye konuştu.

 

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