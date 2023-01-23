Şarkıcı Melek Mosso gazetecilere açıklama yaptı

Son döneminde başarılı çıkış yapan şarkıcılarından Melek Mosso, önceki akşam yavru vatan Kıbrıs’ta sahne aldı. Soğuk algınlığı geçiren şarkıcı, "O kadar çok kortizon yaptılar ki her yerim şiş. Sahne öncesi serum aldım." dedi.
''BIRAKINDA YAPTIRAYIM''
Dişlerini sıkmasını engellemek için çenesine botoks yaptırdığını da söyleyen Melek Mosso, "Yorgunluğumu silmek için ufak tefek şeyler yaptırıyorum. Bırakın da yaptırayım, 35 yaşındayım." diye konuştu.
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