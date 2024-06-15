Ünlü şarkıcı ölümcül dozda ilaç aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı ölümcül dozda ilaç aldı

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion, yaşamını tehdit edecek dozda ilaç aldı.

56 yaşındaki şarkıcı Celine Dion, sahnede performans sergileyebilmek için kas spazmlarını hafifletmek amacıyla yaşamı tehdit eden dozlarda ilaç aldığını söyledi.

Dion, tüm vücudunu rahatlatmak için kullandığı ilacı nasıl aldığını ancak sonuçlarının farkında olmadığını açıkladı.

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Ünlü şarkıcının tedavisi mümkün olmayan "katı kişi sendromu", ilerleyici kas sertliğine ve spazmlara neden olan nadir bir nörolojik bozukluktur ve fiziksel ve mesleki terapinin yanı sıra kas sakinleştiricileri ve gevşeticilerle hafifletilebilir.

250 milyondan fazla albüm satan ve My Heart Will Go On, Think Twice ve It's All Coming Back To Me Now gibi hit parçalarıyla tanınan süperstar, Aralık 2022'de teşhisini açıklamış ve sonrasında dünya turunu iptal etmek zorunda kalmıştı.

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Şarkıcı, kullandığı ilacı günde 90 miligrama kadar aldığını, bu miktarın "öldürebilecek" bir miktar olduğunu açıkladı.

Kullandığı miligramı artırmak zorunda kaldığını belirten Dion, "Buna ihtiyacım vardı. Tüm vücudumu rahatlatıyordu. İki hafta, bir ay... Böyle giderdi. Sonra alışırdınız ve işe yaramamaya başlardı. Beni öldürebileceğini bilmiyordum” dedi.

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