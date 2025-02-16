Ünlü şarkıcı Özcan Deniz’e bir suçlama daha! Fotoğraflar ilk kez ortaya çıktı

Özcan Deniz ailesinde kriz her geçen gün daha da büyüyor. Ercan Deniz'in "Özcan annemizi evden attı, kardeşimiz Yurda'yı çocuğunun gözleri önünde dövdü" açıklamasının ardından yeni bir şiddet iddiası daha gündeme geldi.

ŞİDDET UYGULADI DARP RAPORU ALDI

Sabah’ta yer alan habere göre, ailenin yakınları, Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a 2018'de evli oldukları dönemde şiddet uyguladığını açıkladı.

Hatta Aktan'ın özel bir hastaneye gidip darp raporu aldığı ileri sürüldü. Darp edildikten sonraki fotoğrafları ortaya çıkan Aktan'ın vücudundaki morluklar dikkat çekti.

UZAKLAŞTIRMA ALDI

Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz'in 6 yaşındaki oğluna kadar uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ünlü sanatçının bu hamlesine karşılık Ercan Deniz'in de mahkemeye başvurarak çocukları ve eşi için ünlü şarkıcıya karşı uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Anne Kadriye Deniz'in ardından şarkıcının kız kardeşi Melek'in de uzaklaştırma talebinde bulunacağı öğrenildi.