Ünlü şarkıcı rekor kırdı. Herkesi gerisinde bıraktı

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Ünlü şarkıcı rekor kırdı. Herkesi gerisinde bıraktı

Sabrina Carpenter, aynı hafta single'larda ilk iki sırada yer alan en genç kadın sanatçı olarak Birleşik Krallık'ta yeni bir liste rekoru kırdı.

ABD'li şarkıcı, Please Please Please şarkısıyla Resmi Listeler Şirketi sıralamasında bir numaraya yükseldi ve beş haftadır zirvede olan Espresso'yu geçti.

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Please Please Please, toplam 9,8 milyon dinleme sayısına ulaşırken, Espresso 8,1 milyon dinlemeyle ikinci sırada yer aldı.

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25 yıl, bir ay ve 10 günlük olan Carpenter, rekorun bir önceki en genç sahibi olan Ariana Grande'yi geride bıraktı.

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Eminem bu hafta Houdini ile üçüncü sırada yer alırken, Billie Eilish'in Birds Of A Feather'ı dördüncü sırada yer aldı, onu Shaboozey'nin A Bar Song (Tipsy) şarkısı takip etti.

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