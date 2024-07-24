Ünlü şarkıcı sahnelere geri dönüyor

Katı kişi sendromu nedeniyle zor günler geçiren Celine Dion, sahnelere geri dönmeye hazırlanıyor. Ünlü şarkıcının Olimpiyat açılış töreninde performans sergileyeceği duyuruldu.

56 yaşındaki şarkıcı 26 Temmuz Cuma günü açılış töreninde sahne almaya hazırlanıyor.

Dion, sıklıkla kas sertliğine ve ağrılı spazmlara neden olan, nadir ve tedavi edilemeyen nörolojik bir durum olan Stiff Person Sendromu (SPS) yani katı kişi sendromundan muzdarip.

Variety'nin haberine göre, 22 Temmuz Pazartesi günü Dion, törene kaıtılacağı söylenen Lady Gaga'nın kalacağı Champs-Élysées yakınlarındaki Royal Monceau Oteli'ne geldi.

Ayrıca Dion'un bir şarkı için 2 milyon dolar alacağı söyleniyor.