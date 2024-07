Ünlü şarkıcı sokak ortasında mini eteğini kaldırıp iç çamaşırını gösterdi

Videoda, 36 yaşındaki şarkıcı 2,250 dolarlık Miu Miu mini etek ve mavi gömlek giydi. Ayrıca, kendi markası Savage X Fenty’nin siyah sütyeni de görünüyordu.

Rihanna, bu yaz karın kası yapma hedefinden vazgeçtiğini espriyle belirtti ve yeni hedefini ayakkabılarını iç çamaşırına uydurmak olarak açıkladı.

Sarı saçları, güneş gözlüğü ve 1,800 dolarlık Louis Vuitton çantasıyla görünen Rihanna, 120 dolarlık yeni Fenty x Puma Phatty ‘In Session’ spor ayakkabılarını da tanıttı.

Ayrıca, 2023’te Puma ile ortaklığını yenileyen Rihanna, yakın zamanda yıldızlarla dolu yeni bir Fenty X Puma kampanyasında yer aldı.

Kampanyada, okula dönüş temalı Creeper Phatty koleksiyonunu tanıttı. Şarkıcı ayrıca kendi markası Savage X Fenty ile de meşgul.

Partneri A$AP Rocky ve iki yaşındaki oğulları RZA, erkek iç çamaşırı serisinin tanıtımında yer aldı. Çiftin Ağustos’ta bir yaşına girecek Riot Rose adında bir çocukları daha var. Rihanna, yakın zamanda ailesini genişletme isteğinden bahsetti ve bir kız çocuğu istediğini söyledi. Ancak şu an hamile olmadığını belirtti.

RİHANNA KİMDİR?

Robyn Rihanna Fenty, 20 Şubat 1988 tarihinde Barbados’ta doğdu. Barbadoslu şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu ve iş insanı olarak tanınır.

Guinness Dünya Rekorları’na göre 21. yüzyılın en çok satan kadın sanatçısı olarak kabul edilen Rihanna, dünya genelinde 250 milyon ünite satışla tüm zamanların en çok satan sanatçılarından biri.

Ayrıca, altı ABD’de elmas sertifikalı single’ı (bir tanesi konuk sanatçı olarak) bulunuyor. Billboard Hot 100 listesinde 14 bir numaralı single’a sahip. 2024 itibarıyla tahmini net değeri 1.4 milyar dolar olan Rihanna, müzik endüstrisindeki en zengin kadın sanatçıdır.

Kariyerine 2005 yılında Def Jam Recordings ile başlayan Rihanna, ilk iki stüdyo albümü Music of the Sun (2005) ve A Girl Like Me (2006) ile büyük çıkış yaptı. Üçüncü albümü Good Girl Gone Bad (2007) ile pop ikonu olarak tanındı. Albümünün öncü single’ı “Umbrella”, ABD Billboard Hot 100 listesinde bir numara oldu ve Rihanna’ya ilk Grammy Ödülünü kazandırdı. Sonraki albümleri Rated R (2009), Loud (2010), Talk That Talk (2011) ve Unapologetic (2012) da pop, dans ve R&B etkilerini bir araya getirdi. Bu albümler, “Rude Boy”, “Only Girl (In the World)”, “What’s My Name?”, “S&M”, “We Found Love” ve “Diamonds” gibi Billboard Hot 100’de bir numara olan single’larla sonuçlandı.

Rihanna, müzik dışında insani yardım çalışmaları, girişimcilik ve moda endüstrisindeki etkisiyle de tanınır. Clara Lionel Foundation adlı yardım kuruluşunu kurdu, Fenty Beauty kozmetik markasını oluşturdu ve LVMH çatısı altında Fenty adlı moda evini yönetti.

Bu, LVMH için lüks bir markayı yöneten ilk siyah kadın olmasını sağladı. Ayrıca Rihanna, Battleship (2012), Home (2015), Valerian and the City of a Thousand Planets (2017) ve Ocean’s 8 (2018) gibi önemli rollerde de oyunculuk yaptı.