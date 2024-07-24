Olimpiyat sporcuları cinsel ilişkiye giremesin diye yapılan yatakta ilginç detaylar

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ilk kez sporcuların cinsel ilişkiye girmesini engellemek amacıyla kullanılan 'seks karşıtı yataklar', Paris 2024 Olimpiyatları’nda da tekrar sahneye çıktı.

Tokyo’da sporculara sunulan bu özel yataklar, benzer bir uygulama ile Paris’teki Olimpiyat Köyü’nde de yer alacak.

KARTONDAN ÜRETİLDİ

Bu özel yataklar, ağırlık kapasiteleri ve çevre dostu yapıları ile dikkat çekiyor.

Kartondan üretilmiş olan bu yataklar, belirli bir ağırlık limitini aştığında kırılacak şekilde tasarlandı.

Amacı, sporcuların performanslarına odaklanmalarını sağlamak. Paris 2024 organizatörleri, bu yatakların yeniden kullanılmasının benzer amaçları taşıdığını belirtti.



2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



2024 Paris Olimpiyatları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Başkent Paris’te gerçekleşecek olan 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü saat 22:00’de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak.



Bu büyük etkinlik, 206 ülkeden 32 dalda toplam 10 bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.



Türkiye Cumhuriyeti’nin Olimpiyat Oyunları’ndaki yüzüncü yılında, “Team Türkiye” 102 sporcu ile Paris 2024’te ülkemize gurur dolu yeni anlar yaşatacak.