Ünlü şarkıcı sürprizi verdiği pozla duyurdu

Tam adı Belcalis Marlenis Almánzar Cephus olan ABD'li rapçi Cardi B, 2017 yılında meslektaşı Offset ile evlenmişti. Çiftin bu birliktelikten Kulture adında bir kız çocukları dünyaya gelmişti.

Ünlü çift, 2020 yılında boşanmaya karar vermişti. Ancak ayrılıklarına uzun süre dayanamayarak yeniden bir araya geldiler ve 2021'de ikinci çocukları Wave'i dünyaya getirdiler.

Eşine boşanma davası açtığı ortaya çıkan Cardi B., ayrılık kararıyla gündemdeyken üçüncü kez hamile olduğunu açıkladı.

Karnının belirginleştiği pozlar veren Cardi B., doğacak çocuğunun kendisi için çok güzel bir sürpriz olduğunu belirterek verdiği poza “Her sonla birlikte yeni bir başlangıç gelir” notunu düştü.