Ünlü şarkıcı sürprizi verdiği pozla duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı sürprizi verdiği pozla duyurdu

Birkaç hafta önce eşi ile boşanacağını açıklayan dünyaca ünlü rapçi Cardi B, sosyal medya hesabından karnı burnunda yeni pozunu paylaştı.

Tam adı Belcalis Marlenis Almánzar Cephus olan ABD'li rapçi Cardi B, 2017 yılında meslektaşı Offset ile evlenmişti. Çiftin bu birliktelikten Kulture adında bir kız çocukları dünyaya gelmişti.

cardibkulture-e1570199371869.jpg

Ünlü çift, 2020 yılında boşanmaya karar vermişti. Ancak ayrılıklarına uzun süre dayanamayarak yeniden bir araya geldiler ve 2021'de ikinci çocukları Wave'i dünyaya getirdiler.

cardi-b.jpeg

Eşine boşanma davası açtığı ortaya çıkan Cardi B., ayrılık kararıyla gündemdeyken üçüncü kez hamile olduğunu açıkladı.

cardi-b-080124-572464a19bcf4fd8bedd7f976d2f1c3c.jpg

Karnının belirginleştiği pozlar veren Cardi B., doğacak çocuğunun kendisi için çok güzel bir sürpriz olduğunu belirterek verdiği poza “Her sonla birlikte yeni bir başlangıç gelir” notunu düştü.

img-9027-860x944.jpeg

Öne Çıkanlar
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Son Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 78 doların altında Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 78 doların altında
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
İstanbul'da ambulans şoförü olmak... Yaşam
İstanbul'da ambulans şoförü olmak...
İlk 4 maddeye dokunacağız diyen ünlü AKP'li kim? Fatih Ergin canlı yayında açıkladı Gündem
İlk 4 maddeye dokunacağız diyen ünlü AKP'li kim? Fatih Ergin canlı yayında açıkladı
Beykoz’da İETT otobüsünde yangın Gündem
Beykoz’da İETT otobüsünde yangın
Zaha'ya 90 dakikada 950 bin euro Spor
Zaha'ya 90 dakikada 950 bin euro
İstanbul el değiştiriyor. Sokakta kaldığınızda duymadım demeyin Ekonomi
İstanbul el değiştiriyor. Sokakta kaldığınızda duymadım demeyin