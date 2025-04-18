Ünlü şarkıcı yapay zekayla klip çekti! Sosyal medyada çok konuşuldu

Ebru Gündeş, yeni şarkısı Yüreğimden Tut şarkısına klip çekti. Gündeş bu klibi yapay zeka kullanarak çekti. Ünlü şarkıcı hem klibini hem de fotoğraflarını yapay zekaya hazırlattı.

Çingenem, Dünden Beri, Aynı Aşklar, Söyleyin gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla adından sıklıkla söz ettiren Ebru Gündeş, yeni şarkısı Yüreğimden Tut’u yapay zekaya hazırlattı.

YAPAY ZEKAYLA KLİP ÇEKTİ

Gündeş'ten yapay zekâ sürprizi geldi. 50 yaşındaki Ebru Gündeş, yeni şarkısı 'Yüreğimden Tut'un klibini yapay zekâyla hazırladı.

Ebru Gündeş’in fotoğraflarını referans alan yapay zekâ, ünlü ismin fotoğraflarını kullanarak görseller oluşturdu. ‘AI’ videonun yönetmenliği Doğukan Ayar üstlendi. Klip, Ebru Gündeş'in sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.