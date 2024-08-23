Ünlü şarkıcı Zara hastanelik oldu

Asıl adı Neşe Yılmaz olan ünlü şarkıcı Zara son dönemde verdiği kilolar ile dikkat çekerken spor salonundan da sık sık paylaşım yapıyordu.

Ancak, ünlü şarkıcı sporun dozunu kaçırınca hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki ünlü şarkıcı Zara’ya tendinit teşhisi konuldu.

Yaptığı spor nedeniyle kasları aşırı zorlanan ünlü şarkıcının yaklaşık iki hafta boyunca kol bandı takması gerektiği öğrenildi.

TENDİNİT NEDİR?

Tendinit, aşırı kullanım veya zorlanmaya bağlı olarak kasları kemiğe bağlayan kalın bir kordon olan tendonun iltihaplanması veya tahriş olmasıdır.