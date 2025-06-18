Ünlü şarkıcıdan hazin itiraf: "Bir değil iki kere kaybettim"

Romanya'nın sevilen seslerinden Andreea Balan, 41 yaşına günler kala yaşamının dönüm noktalarını ülkesinde yayın yapan Antena Stars'a anlattı. Sahne ışıklarının ardındaki zorlu mücadelelerini ve iki büyük parasal kaybını samimiyetle paylaşan Balan, "Andre" grubu döneminden bu yana yaşadığı maddi kayıplarla gündeme geldi.

İLK ŞOK: ANDRE DÖNEMİ VE SONRASI

Bălan'ın açıklamalarına göre, müzik kariyerinin henüz başlarındayken, "Andre" grubuyla elde ettiği tüm kazançları henüz 18 yaşındayken kaybetti. Bu durumun ardından geleceğe yönelik daha temkinli davranarak para biriktirmeye başlayan sanatçı, ikinci büyük şoku ise birkaç yıl sonra yaşadı. Yaklaşık 20'li yaşlarının başında, bir daire satın almak için biriktirdiği yaklaşık 90.000 doları, projenin tamamlanmaması nedeniyle kaybetti. Sanatçı, Antena Stars'ın VIVA 2025 etkinliğinde yaptığı açıklamada, "Andre döneminden sonra tekrar para biriktirdim. Ancak 20'li yaşlarımdayken, bir daire için biriktirdiğim yaklaşık 90.000 doları kaybettim çünkü daire hiçbir zaman tamamlanmadı," ifadelerini kullandı.

HUKUKİ MÜCADELE VE VAZGEÇİŞ

Victor Cornea ile mutlu bir ilişki sürdüren Andreea Balan, söz konusu kayıplarını telafi etmek için hukuki yollara başvurduğunu belirtti. Ancak toplu bir davanın parçası olarak ilerleyen süreçte, mahkeme masrafları yüzünden davadan çekilmek zorunda kaldı. Bălan, dava sürecinde istenen yüksek harçlar ve diğer mağdurların kendi paylarına düşen ödemeleri yapmaması nedeniyle, biriken tüm sorumluluğun kendisine yükleneceğini fark edince davadan vazgeçtiğini dile getirdi. "Dava ortak yürütüldüğü için yüksek bir harç bedeli vardı. Mahkeme bu harcı benim ödememi istedi. Şirketimin hesabındaki parayı almak istediklerinde sinirlendim ve davadan çıktım, artık hiçbir daire umurumda değil dedim," sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını aktardı.

GELECEĞE UMUTLA BAKIŞ

Tüm bu zorluklara rağmen her zaman "kara günler" için para biriktiren bir yapısı olduğunu söyleyen Andreea Bălan, son yıllarda bu tür dönemlerin gelmemesi üzerine birikimlerini kendi keyfi için kullanmaya karar verdi. Geçtiğimiz günlerde Spynews'e verdiği demeçte, "Kara günler gelmedi çünkü çok çalıştım. Sonunda her şey yoluna girdiğinde, 'Hadi kendime güzel şeyler alayım, bunu hak ediyorum' dedim. Kendime çok güzel bir araba aldım," diyerek geleceğe umutla baktığını gösterdi.