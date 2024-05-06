Ünlü şarkıcının oğlu villasını gösterdi. 4 katlı evde yok yok

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Ünlü şarkıcının oğlu villasını gösterdi. 4 katlı evde yok yok
Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun kendisi gibi şarkıcı olan oğlu Çağlayan Topaloğlu 4 katlı villasını ilk kez gösterdi. Çağlayan Topaloğlu’nun 4 katlı evinde yok yok…

Evrim Akın İle Ev Gezmesi programı her hafta bir başka ünlünün evine misafir oluyor.

Evrim Akın'ın sunduğu program bu hafta ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu’nun oğlu Çağlayan Topaloğlu’nun evine misafir oldu.

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Evde eşi İpek Topaloğlu ile yaşayan Çağlayan Topaloğlu, 4 katlı villasının kapılarını ilk kez açtı.

Modern görünümlü bir evi olan Topaloğlu ailesinin evinde Chester koltuklar, antrasit tonlarda şömine ve kahve tonlarında mermer bir sehpa bulunuyor.

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Çift, 4 katlı müstakil evlerinde genel olarak pastel ve koyu gri tonlar kullanmayı tercih etmiş.

Topaloğlu çifti, yemeklerini ise havuz manzarası eşliğinde yiyor.

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Gösterişten uzak durmak isteyen çift, yatak odasında sade renkler tercih etmiş.

Dolabında hiç kıyafet olmadığını söyleyen Çağlayan Topaloğlu, "Şimdi sen dolaba bakacaksın ama benim dolapta hiç kıyafetim" dedi. Evrim Akın ise "Derdim yok dolapla ilgili" diyerek Topaloğlu’na cevap verdi.

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Topaloğlu'nun 4 katlı villasında en çok dikkat çeken şeyler arasında hamam ve sauna geliyor.

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Hamamda çini motifli mermerler, pirinçten yapılmış hamam tasları ve musluklar var.

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Topaloğlu çifti, mutfak dolaplarında ise yine gri renkleri tercih etmiş.

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Ayrıca evde, masa tenisi oynamak için özel bir alan da bulunuyor.

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