Ünlü şarkıcıya büyük şok! Eski kocası 200 milyon TL’lik hakaret davası açtı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcıya büyük şok! Eski kocası 200 milyon TL’lik hakaret davası açtı

İngiliz şarkıcı Mel B'nin eski kocası Stephen Belafonte, şarkıcıya 200 milyon TL’lik hakaret davası açtı.

Mel B'ye, eski kocası Stephen Belafonte tarafından 5 milyon sterlinlik (205 milyon TL) bir hakaret davasıyla istenmeyen bir doğum günü hediyesi verildi.

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Stephen Belafonte, şarkıcıya "ciddi duygusal sıkıntıya neden olmak ve itibarını zedelemek için kasıtlı ve geniş kapsamlı bir kampanyaya giriştiğini" iddia ederek dava açıyor. Belafonte, şarkıcının Brutally Honest adlı anı kitabında tacize uğradığını iddia etmiş ancak Mel B bunu yalanlamıştı.

Mel B'in Stephen Belafonte ile 10 yıllık evliliği 2018'de sona ermişti.

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