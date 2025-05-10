Ünlü şirket bayram öncesi 10 bin kişiyi işten çıkaracak. Küçülmeye gidiyorlar

Düzenleme: Kaynak: AA
Ünlü şirket bayram öncesi 10 bin kişiyi işten çıkaracak. Küçülmeye gidiyorlar

Panasonic Holdings, Japonya'daki çalışanları da dahil olmak üzere 10 bin kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.Osaka merkezli elektronik üreticisi Panasonic'ten yapılan açıklamada, şirketin istihdam küçülmesine gideceği kaydedildi.

Şirketin yurt içinde 5 bin, denizaşırı yerlerde de 5 bin olmak üzere toplamda 10 bin kişinin işine son vereceğinin belirtildiği açıklamada, "Şirket, operasyonel verimliliği, satış ve dolaylı departmanlara odaklanarak kapsamlı gözden geçirecek ve personel sayısını yeniden tasarlayacak." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada, yeni karar kapsamında, karlılık artışı öngörülemeyen ve zarar eden faaliyetlerin sonlandırılacağı bildirildi. İşten çıkarma süreci çoğunlukla Mart 2026'da sona erecek 2025 mali yılında gerçekleştirilecek.

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