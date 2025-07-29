Ünlü siyasetçi seçim yenilgisinin nedenlerini anlattı: Kandırıldık... Duyanlar inanamadı…

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecine ilişkin, NEFES’e özel açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın seçimi kazanmasının nedenlerini, Montajlanmış sahte videolarla, devletin bütün olanaklarını adil olmayan şekilde kendi lehine kullanarak, muhalefetin içinde soktuğu ve maalesef sonradan anladığımız “Truva atlarıyla” ve sorunuzun amacından uzaklaşmamak için yazmayacağım birçok etik dışı siyaset hamleleriyle kazandı” şeklinde sıraladı.

KILIÇDAROĞLU SEÇİMİ ERDOĞAN’A KAYBETTİ

Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, oyların yüzde 44,88'ini alarak 2. sırada tamamladı; en yakın rakibi Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 49,52 oy aldı. Hiçbir aday oyların yüzde 50'sini geçemediği için seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs 2023'te Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapıldı. 2. turda Kılıçdaroğlu, oyların yüzde 47,82'sini alarak rakibi Erdoğan'a karşı kaybetti.

“BİRÇOK ETİK DIŞI SİYASET HAMLELERİYLE KAZANDI”

CHP’de yapılan genel seçimde de Özgür Özel’e kaybeden Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecine ilişkin Nefes gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı’nda yer alan bazı isimleri “Truva atlarıyla” benzetmesini yapması ise dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan yenilgisini şu şekilde anlattı:

“Rakibim sizin tabirinizle seçimi, sadece “burun farkıyla” kazanmadı. Montajlanmış sahte videolarla, devletin bütün olanaklarını adil olmayan şekilde kendi lehine kullanarak, muhalefetin içinde soktuğu ve maalesef sonradan anladığımız “Truva atlarıyla” ve sorunuzun amacından uzaklaşmamak için yazmayacağım birçok etik dışı siyaset hamleleriyle kazandı”