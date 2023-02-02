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Beyazıt Öztürk takipçilerini geçmişe götürdü

Şimdilerde yeni projesi için hazırlıklarını sürdüren ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, sosyal medya sayfasından Haluk Bilginer ile olan bir fotoğrafını paylaşarak sevenlerini geçmişe götürdü.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 18:06
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Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk takipçilerini geçmişe götürdü

Beyazıt Öztürk takipçilerini geçmişe götürdü
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Son olarak O Ses Türkiye yarışmasıyla ekrana gelen ve şimdilerde yeni projesi için büyük bir hazırlıkta olduğu bilinen ünlü şovmen Beyazıt Öztürk ve rol aldığı her yapıma kalite katan Haluk Bilginer 2006 senesinde k Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? İsimli başarılı yapımda birlikte rol almışlardı.

Aradan 17 sene geçmesine rağmen başarılı yapım şimdilerde de birçok kişi tarafından ilgiyle izleniyor. Beyazıt Öztürk, şimdi ise sosyal medya sayfasından Haluk Bilginer ile olan bir karesini paylaşarak takipçilerini maziye götürdü. Beyazıt Öztürk, paylaşımına ise, “Haluk abiye sevgiler” notunu düşerek gülücük emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

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