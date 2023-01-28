Pirlo ile ilgili bomba iddialar. Ünlü spor yazarı Cemal Ersen duyurdu

Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ile ilgili Milliyet gazetesinin usta yazarı Cemal Ersen, çarpıcı iddialar ortaya attı.

Ersen, Pirlo'nun İtalyan futbolu ve Juventus kulübünün efsane oyuncusu olduğunu hatırlatarak, "Sezon başında Fatih Karagümrükspor’un başına teknik direktör olarak getirildiği vakit herkes şaşırmıştı. Üstelik kulüpten yapılan açıklamada Pirlo ve 4 yardımcısının 900 bin euro alacağı kayda geçmişti. Aynı teknik direktörün son çalıştırdığı takım Juventus’tan yıllık 3.5 milyon euro aldığını da anımsatayım" ifadelerini kullandı.

Ersen, yazısının devamından öne çıkan bölümler şöyle:

- Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Nitekim Pirlo ve ekibinin bir sezonda alacağı ücretin önemli kısmının Juventus kulübü tarafından karşılandığı bilgisine ulaştım. “Karagümrükspor’un cebinden çıkan para ancak çerez olur bu ekip için” dedi kaynağım.

- Pirlo’nun Juventus kulübünün projesi olduğu, 43 yaşındaki hocanın yurt dışında kulüp veya milli takımlar çalıştırarak kendini geliştirmesi ve deneyim kazanmasının planlandığını öğrendim.

- Dahası, sezon sonu Karagümrükspor’un ligdeki konumu ne olursa olsun Andrea Pirlo’nun ayrılacağı ve Avrupa’da orta ölçekli bir ülkenin milli takımının başına geçmek istediği ifade edildi.

- Pirlo’nun Karagümrük’deki başarısının ölçüsü ne? Küme düşmemek mi, yoksa Avrupa kupalarına katılmak mı? Fark etmez, nasıl olsa kimse hesap sormayacak. Sudan ucuza bir yıldız geldi geçti denecek belki de.