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  • Müge Anlı, güneş tutulması sırasında kötü ruhları(!) kovmak için canlı yayında teneke çaldı

Müge Anlı, güneş tutulması sırasında kötü ruhları(!) kovmak için canlı yayında teneke çaldı

Müge Anlı bugün saat 12.40 da başlayan güneş tutulması için yayına teneke ile çıktı. "Güneş tutulmasında kötü ruhları kovmak için teneke çalınır" diyen Müge Anlı, ekran başında izleyenleri ve stüdyodaki konukları şaşırttı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 17:03
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Ünlü sunucu canlı yayında teneke çalınca ekran başındaki seyirciler ve stüdyodaki konuklar ne olduğunu anlamadı

Müge Anlı, güneş tutulması sırasında kötü ruhları(!) kovmak için canlı yayında teneke çaldı
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Müge Anlı günlerdir güneş tutulmasına hazırlandığını ifade ederek kendi güneş ritüelini canlı yayında gösterdi. "Batıl inanç tabii bunlar ama ben severim böyle şeyleri" diyen Müge Anlı elindeki tenekeyi çaldı. Müge Anlı konuşmasında "Siz bilmiyor musunuz bunu? Kötü ruhları kovmak için teneke çalınır" dedi.

Müge Anlı'nın bu halleri sosyal medyada gündem oldu. Ünlü sunucuyu görenler "Müge çaldıysa tenekeyi bir bildiği vardır" yorumlarında bulundu. "Güneş tutulmasını biz de buradan izleyeceğiz" diyen Müge Anlı açıklamasında "Ben kaç gündür buna hazırlanıyorum. Tabii çıplak gözle bakmayın, bak nalburdan kaynak camı almışlar bizimkiler, bununla bakacağız" diyerek tekrar teneke çaldı.

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