Ünlü sunucu eski eşiyle sarmaş dolaş görüntülendi. 6 ay önce boşanmışlardı

Ünlü sunucu Nursel Ergin, 2017 yılında evlendiği Murat Akyer ile boşandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. İkili boşanmadan bir süre sonra Şevval Sam'ın konserinde sarmaş dolaş şekilde objektiflere yansıdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü sunucu eski eşiyle sarmaş dolaş görüntülendi. 6 ay önce boşanmışlardı

"Gelinim Mutfakta" programının sunucusu Nursel Ergin, Murat Akyer ile el ele göz göze şarkı söylediği bir video ile boşandığını açıklamıştı.

"Olan güzeldir. Maalesef sizin sevineceğiniz gibi konuştuğunuz gibi olaylar yaşanmadı. Ne Murat, ne ben birbirimizi üzmedik" diyen Ergin'in o videosu sosyal medyada gündem olmuştu.

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'Gelinim Mutfakta' yarışmasının sunucusu Nursel Ergin, altı ay önce boşandığı eski eşi Murat Akyer ile barıştı. Çift, Şevval Sam'ın sahne aldığı geceye eşi Murat Akyer ile katıldı.

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Snob Magazin'in haberine göre; ikili, konserde sarmaş dolaş görüntülendi. Çift, "İki ay önce barıştık. Daha fazla birbirimizin hasretine dayanamadık. Şimdilik çok güzel gidiyor. Yeniden evlilik neden olmasın?" dedi.

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