Ünlü sunucu hamileyim deyip kocasını şutladı: Sosyal medyadan tepki yağıyor

Bulgaristan’da bTV kanalında hava durumu sunuculuğu yapan Natalie Trifonova, kişisel hayatında ani bir dönüş yaptı. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu kamuoyuna açıklayan ve sahne ile ekran kariyerine ara vereceğini duyuran Trifonova, kısa süre sonra eşinden ayrıldı. Ünlü sunucunun bu kararının ardından başka bir erkekle birlikte görülmesi dikkat çekti. Haberi ilk olarak Bulgar medya kuruluşu Konkurent.bg, Show.blitz.bg kaynak göstererek duyurdu.

KARİYERİ ASKIYA ALDI

Natalie Trifonova, sadece hava durumu sunuculuğuyla değil, aynı zamanda tiyatro oyunculuğuyla da tanınıyordu. Ancak hamileliği nedeniyle her iki alandaki çalışmalarına ara verdiğini açıkladı. Trifonova'nın bTV'deki görevini devretmesinden sonra özel hayatındaki bu beklenmedik gelişme, Bulgar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

YENİ AŞK GÜNDEMDE

Show.blitz.bg'ye göre Trifonova, ayrılığının hemen ardından başka bir erkekle yakınlaştı ve yeni birlikteliğiyle Sofya’da görüntülendi. Kimliği açıklanmayan bu kişinin iş dünyasından olduğu ve çiftin ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği belirtildi. Trifonova'nın eski eşiyle ayrılığı hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, hamilelik sürecinin etkisiyle bu kararın alındığı öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜYOR

Trifonova’nın kararı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı takipçileri onun cesaretini överken, bazıları bu kadar kısa sürede yeni bir ilişkiye başlamasını eleştirdi. Bulgar basınında çıkan yorumlarda, Trifonova'nın özel hayatını kamuoyundan uzak tutmayı tercih ettiği ve bu nedenle herhangi bir röportaj vermediği ifade edildi.

Natalie Trifonova, güzelliği ve ekran performansıyla sadece Bulgaristan’da değil, komşu ülkelerde de geniş bir hayran kitlesine sahip. Ancak son yaşananlarla birlikte artık magazin sayfalarının da baş köşesinde yer alıyor.