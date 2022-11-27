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  • Hülya Avşar'ın sahnesinde olay vardı. Üç ünlü isim sahnede dans şov yaptı

Hülya Avşar'ın sahnesinde olay vardı. Üç ünlü isim sahnede dans şov yaptı

Sunucu Saba Tümer, Hülya Avşar’ın sahnesindeki eğlenceli anlarını paylaştı. Manken Deniz Akkaya, Hülya Avşar ve Saba Tümer birlikte dans ederek hem kendileri eğlendi hem de diğer seyircileri coşturdular

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 11:38
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Ünlü sunucu Saba Tümer ve manken Deniz Akkaya, Hülya Avşar'ı dinlemeye gidince olanlar oldu

Hülya Avşar'ın sahnesinde olay vardı. Üç ünlü isim sahnede dans şov yaptı
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Kahkahalarıyla ünlü sunucu Saba Tümer,, manken Deniz Akkaya ile birlikte Hülya Avşar'ı dinlemeye gitti

Tüm gece boyunca çılgınca eğlenen Saba Tümer, bir ara Deniz Akkaya ile birlikte sahneye fırladı ve Hülya Avşar'a eşlik etti .Üç ünlü isim sahnede dans şov yaptılar

Ünlü sunucu sahnedeki bu eğlenceli anları sosyal medya hesabında paylaştı

Instagram hesabından eğlenceli anlarını paylaşan Tümer, “Harika bir gece yaşattın bize Hülya Avşar. Senin sahnene çıkmak bambaşka bir keyifti çok ama çok özel bir kadınsın love uuu” notunu düştü.

 

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