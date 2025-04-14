Ünlü sunucu Serap Belovacıklı, X'teki başına gelen tuhaflığı açıkladı

X platformunda kullanıcılar, hesaplarının kendi kendine tanımadıkları kişileri takip ettiğini ve takip listesinden isimlerin bilgisi dışında çıktığını bildiriyor.

Uzmanlar, bu gizemli durumun güvenlik açıklarından mı yoksa algoritmik bir hatadan mı kaynaklandığını araştırıyor.

X platformunda son günlerde kullanıcılar arasında endişe oluşturan bir durum yaşanıyor.

Birçok kişi, hesaplarının kendi kendine tanımadıkları kişileri takip ettiğini veya takip ettikleri isimlerin bilgisi dışında takipten çıkarıldığını bildiriyor.

Uzmanlar, bu durumun teknik bir hatadan mı, güvenlik ihlalinden mi, yoksa platformun algoritmalarındaki bir aksaklıktan mı kaynaklandığını araştırıyor.

Siber güvenlik ve sosyal medya uzmanları, bu durumun birden fazla olası nedeni olabileceğini belirtiyor.

X, henüz bu şikayetlere yönelik resmi bir açıklama yapmadı.

X, kullanıcıların fikirlerini özgürce paylaştığı bir platform olarak biliniyor. Ancak bu tür olaylar, kullanıcıların platforma olan güvenini sarsma potansiyeli taşıyor.

X’teki bu esrarengiz durum, teknoloji çağında bireylerin dijital kontrolü ne kadar elinde tuttuğu sorusunu yeniden gündeme getiriyor.

Kullanıcılar, hesaplarının kendi kendine hareket etmesinin ardındaki gerçeği öğrenmek için platformdan gelecek açıklamayı merakla bekliyor.

"ÖRNEK TANIMIYORUM AMA TAKİBE ALINMIŞ"

Sözcü TV’nin sevilen sunucusu Serap Belovacıklı, X platformunda yaşadığı ilginç bir durumu takipçileriyle paylaştı.

Belovacıklı, şunları yazdı:

"Arkadaşlar X’te tuhaf şeyler oluyor. Hiç tanımadığım insanları takibe alıyorum, takip ettiğim insanlar bilgim dışında takipten çıkılıyor. Örnek tanımıyorum ama takibe alınmış"

Ünlü sunucunun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, uzmanlar durumun teknik bir hata mı, yoksa daha ciddi bir güvenlik sorunu mu olduğunu tartıştı.