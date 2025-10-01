Ünlü sunucu Sumud filosundaki son durumu anlattı

İsrail'in ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Global Sumud Filosu, İsrail'in engellemesi ile karşı karşıya kaldı.

Gazze'ye yardım için giden Sumud filosuna saldırı alarmı verildi.

Küresel Sumud Filosu'nda,"Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50’ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket etmeyi hedefliyordu. Türkiye, İspanya, Yunanistan, Tunus, Fransa, İtalya, Kanada, Mısır gibi ülkeler filoda bulunuyor.

SON MESAJINDA 'BİZİ MERAK ETMEYİN' DEDİ

Sumud Filosu aktivistlerinden biri de sunucu Bekir Develi. TRT'deki Ramazan programları ile tanınan sunucu İsrail'in engellenmesi öncesi sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Yüksek moralli oldukları görülen videoda Develi, "bizi merak etmeyin biz gayet iyiyiz aramızdan sürekli savaş gemileri ile geçip bizi taciz ediyorlar" dedi.

Bekir Develi paylaştığı son mesajda karanlıklar içinde yaptığı yayın ile "üzerimize çok kuvvetli ışık tutuyorlar, etrafımızda tabi bizim teknelerimiz küçük küçük tekneler yelkenliler yanımızdan hızlı geçince çok ciddi sallanıyoruz, bütün bunlar sorun değil" diye ekledi.

Develi sözlerini "İnanın biz Gazze'ye şuan ilerlemeye devam ediyorz zannediyorum ilerde bir blokaj kurmuşlardır, en azından gidebildiğimiz yere kadar gittik yarabbi diyebilmek için yolumuza devam ediyoruz, bizim burada yürüttüğmüz mücadeleyi lütfen karada yürütmeye devam edin, iyiyiz biz iyi " diyerek tamamladı.

Bekir Develi'nin yer aldığı teknede yine bir dönem kadın programları sunan İkbal Gürpınar da yer alıyor. Öte yandan Sumud filosundaki Türk gazetecilerden Ersin Çelik yapmış olduğu son yayınlarda İsrail askerlerinin gemiye yapacakları müdahalede telefonlarının ve teknolojik eşyaları (tablet, bilgisayar) denize atacaklarının bilgisini de paylaştı.

Bekir Develi Sumud filosuna katılmadan önce paylaştığı mesajında "Gazze’ye yelken açmış olan kardeşlerimle birlikte olmak üzre yola çıkmış olmamdan dolayı 3 Ekim’e kadar olan tüm sahne programlarımı erteleme kararı aldık. Yeni sahne tarihini beklemek istemeyenler biletlerini satın aldıkları platformlardan iade talep edebilirler. Ücretleri hemen iade edilecektir. Hepinizin sahneleri erteleme sebebine anlayış göstereceğinize inancım tam. Dua edelim seferimiz Gazzemizin kurtuluşuna vesile olsun. Haklarınızı helal edin.. Allah’a emanet olun.." demişti.

Gönüllü olarak yola çıkan ve insani yardım koridoru oluşturarak Gazze'ye yardım götürmek isteyen Sumud Filosu'ndakilerin yaşadıkları tüm dünyadan takip ediliyor.