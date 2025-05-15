Ünlü tavuk zinciri iflas etti. Piyasanın gurmesiydi

Amerika’nın sevilen tavuk restoran zinciri Sticky’s Finger Joint, ekonomik zorluklara yenik düşerek iflas koruma başvurusunda bulundu. 2012’de New York’ta kurulan ve “gurme” fast food anlayışıyla fark yaratan marka, özgün sosları, Bacon Mac Sandwich ve ballı acılı patates gibi yaratıcı lezzetleriyle sadık bir müşteri kitlesi kazanmıştı. Ancak, artan maliyetler ve sert rekabet, zinciri ayakta tutmaya yetmedi.

Sticky’s, New York, New Jersey ve Pensilvanya’da 20’den fazla şubesiyle faaliyet gösteriyordu. Şirket, ABD İflas Yasası’nın 11. Bölümü kapsamında borçlarını yeniden yapılandırmayı hedefliyor.

Yetkililer, yüksek işletme giderleri, COVID-19 pandemisinin sektöre etkileri ve gıda enflasyonunun zinciri zora soktuğunu belirtti. Tavuk ve yağ gibi temel malzemelerin fiyatlarındaki artış, menü fiyatlarını yükselterek müşteri kaybına yol açtı.

Zincir, eve teslimat trendine uyum sağlamada yavaş kalınca, Chick-fil-A ve Shake Shack gibi devlerle rekabette geriye düştü. 2022’den beri satışları düşen Sticky’s, yeni yatırımcı arayışına rağmen toparlanamadı. Şu an bazı şubeler sınırlı hizmet verse de, markanın mevcut yapısıyla devam etmesi zor görünüyor.

Sticky’s, stratejik şubelerini ya da markasını satarak ayakta kalmaya çalışıyor. Sektör uzmanları, zincirin varlıklarının başka bir fast food devi tarafından satın alınabileceğini öngörüyor.

Öte yandan, sadık müşteriler sosyal medyada markaya destek mesajları paylaşıyor, ancak bu yeterli olmayabilir. Sticky’s’in hikâyesi, fast food sektöründeki ekonomik dalgalanmaların küçük çaplı markaları nasıl etkilediğinin çarpıcı bir örneği oldu.