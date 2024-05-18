Ünlü teknik adamın ayrılığı açıklandı. Kimse bunu beklemiyordu

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Ünlü teknik adamın ayrılığı açıklandı. Kimse bunu beklemiyordu
Premier Lig ekibi Brighton, 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden Roberto de Zerbi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Brighton'a oynattığı futbolla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken teknik direktör Roberto de Zerbi, ayrılık kararını açıkladı.

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İtalyan çalıştırıcı yarın son kez takımının başında yer alacağını belirterek, "Brighton'dan ayrıldığım için çok üzgünüm. Ama burada birkaç yılda oyuncular ve ekibimle başardıklarımızla gurur duyuyorum. Kulüp ve ben kendimiz için en iyi seçeneklerle yola devam edeceğiz. Premier Lig'deki 2 yılda çok iyi şeyler yaşadım" dedi.

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Roberto De Zerbi'nin, Bayern Münih ile pazarlık masasında olduğu belirtilirken, Manchester United'ın da İtalyan hoca ile anlaşma zemini aradığı öğrenildi.

44 yaşındaki De Zerbi, Brighton'un başında bu sezon 49 maça çıktı. 19 galibiyet, 13 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.

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