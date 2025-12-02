AKP- Cemaat kavgası başladığında iş dünyasının bir kısmı AKP’yi bir kısmı ise o zaman cemaat denilen FETÖ’yü destekledi.

Bu desteğin en belirgin örneği ise Fethullah Gülen’in talimatıyla kurulan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu’nun (TUSKON) 1 Mart 2014 tarihinde yaşandı. TUSKON başkanı ve şu an firari olan Rızanur Meral’in hükümeti eleştiren açıklaması ayakta alkışlandı. Bu toplantıya katılıp alkışlayanların bir kısmı yargılandı, bir kısmı hakkında soruşturma bile açılmadı.

Bu toplantıya katılıp ayakta alkışlayanlardan biri de TUSKON Disiplin Kurulu üyesi olan Yaşar Küçükçalık’tı. Yaşar Küçükçalık, FETÖ’nün güçlü olduğu dönemde TUSKON üyeliği ve yöneticiliğinden sıklıkla bahseder, özgeçmişinde de belirtirdi. Ancak Yaşar Küçükçalık TUSKON davasından yargılanmadı.

SÜREÇLE BİRLİKTE DEĞİŞEN ÖZGEÇMİŞ

Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) Yaşar Küçükçalık’ın da yönetici olduğu Nuh Çimento’yla 2012 yılında şirket genel kuruluyla ilgili verilen bildirimde Küçükçalık özgeçmişinde TUSKON üyeliği yer alıyordu:

“1960 Yılında Kayseri’de doğdu. Liseyi Özel Moran Lisesinde ( 1978 ) bitirdi, yüksek öğrenimini İngiltere de 1982 yılında tamamladıktan sonra Center for Marketing and Management da yüksek lisans yapmıştır. Küçükçalık Tekstil San.ve Tic.A.Ş, Lüks Kadife A.Ş, Birlik Mensucat A.Ş, Emintaş Emlak A.Ş şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır. Nuh Çimento Sanayi A.Ş.’’de icracı olmayan Yönetim Kurulu üyesidir. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneğine 2010 yılında başkan seçilmiştir. Türkiye İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu ( TUSKON) Disiplin Kurulu üyesidir.”

Bir zamanlar övündükleri FETÖ/Cemaat organizasyonlarında görevlerini birçok isim gibi Yaşar Küçükçalık’ta CV’sinden çıkardı. Bunun en net örneği de Yine Yaşar Küçükçalık’ın yöneticisi olduğu şirketinin genel kurulu toplantısına ilişkin 16 Mayıs 2025 tarihindeki KAP’a yapılan bildirimde yer aldı.

Yaşar Küçükçalık, buradaki özgeçmişinde TUSKON’u çıkardı.

Yaşar Küçükçalık'ın 2025 yılında KAP'a bildirilen özgeçmişi.



FETÖ BORSASININ BÜYÜKLÜĞÜ TUSKON’UN ÜYE SAYISINDA GİZLİ

15 Temmuz sonrası TUSKON soruşturması sonrası verilen tahliyeler ve kavuşturmaya yer yok kararları FETÖ borsası iddialarını gündeme getirmişti. 2014 yılı itibarıyla TUSKON’un 55 bin üyesi bulunuyordu. Ancak yargılanan kişi sayısı 100 kişi civarında kaldı. Bu konuyu gazeteci Masum Gök 10Haber sitesinde 2 Aralık 2023 tarihli haberinde gündeme getirmişti. Masum Gök’e konuşan Adalet Bakanlığından üst düzey bir yetkili TUSKON davasıyla ilgili “FETÖ borsasıyla ilgili iddialardan Cumhurbaşkanı çok rahatsız. Bu işlere karıştığı iddia edilen kişilerle arasına mesafe koydu. FETÖ borsanın büyüklüğünü anlamanız için TUSKON’a bakın. TUSKON’un 2014 yılında 55 bin üyesi vardı. Peki bunlardan kaçı yargılandı? O kadar bile değil ama, 1000 kişi diyelim. Geriye kalanlar ne oldu. Buna baktığınız zaman bile FETÖ borsasının büyüklüğü ortaya çıkıyor” dedi.



