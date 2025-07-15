Ünlü telefon markası sessiz sedasız çekiliyor! Bir döneme damgasını vurmuştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü telefon markası sessiz sedasız çekiliyor! Bir döneme damgasını vurmuştu

Ünlü telefon markası Sony, Finlandiya'daki faaliyetlerini durdurdu. Şirketin diğer ülkelerden de çekilmesi bekleniyor.

Finlandiya merkezli haber sitelerinde bulunan bilgilere göre, Sony'nin akıllı telefon pazarındaki varlığı giderek azalıyor. Japon teknoloji devi, resmi bir açıklama yapmadan Avrupa pazarından geri çekilmenin hazırlıklarını yaparken, Finlandiya’daki faaliyetlerini sonlandırdığını doğruladı.

Finlandiya merkezli SuomiMobiili’ye açıklamalarda bulunan Sony yetkilileri, Xperia serisinin bu ülkede artık doğrudan satılmayacağını duyurdu.

Finlandiya'dan sonra Avrupa'nın diğer büyük pazarlarında da benzer bir tablo dikkat çekiyor. Sony’nin Almanya, Fransa, İspanya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki resmi web sitelerinde yeni amiral gemisi Xperia 1 VII dahil olmak üzere birçok modelin "stokta yok” ya da “mevcut değil” ibareleriyle listelendiği görülüyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sony, Finlandiya'daki çekilme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Xperia 1 VII artık Finlandiya’da Sony üzerinden doğrudan satın alınamıyor. Ancak müşteri taleplerini ve pazarın kârlılığını sürekli değerlendiriyoruz. Bu süreçte, müşterilere daha sorunsuz bir satın alma deneyimi sunmak amacıyla çevrimiçi satış kanallarına odaklanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Uzmanların değerlendirmelerine göre bu hamle aslında Sony'nin akıllı telefon pazarından sessiz bir çekilme olabileceği anlamına geliyor.

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