Ünlü tenisçi antrenörüyle gizlice evlendi

İsviçreli tenis yıldızı Belinda Bencic, uzun yıllardır birlikte olduğu fitness antrenörü Martin Hromkovic ile gizlice evlendi. Çiftin evliliği, Bencic’in menajeri tarafından doğrulandı. Bencic ve Hromkovic, Bencic’in hamileliği sırasında sivil nikahlarını kıydılar. Ancak resmi düğünleri, 2026 yılına kadar yapılmayacak.

Bencic, 2023 yılında 20 Minuten gazetesine verdiği bir röportajda, Hromkovic ile nişanlandıklarını açıklamıştı. O dönem, çiftin ilişkilerindeki ciddi adımları ve planladıkları evlilik hakkında ipuçları verildi. Bencic’in sosyal medya paylaşımlarında ve bazı televizyon programlarında da, evlilikle ilgili gizli sinyaller verilmişti.

HAMİLELİK VE EVLİLİK SÜRECİ

Bencic ve Hromkovic’in evliliği, tenis oyuncusunun hamilelik sürecine denk geldi. Bu dönemde çift, sivil evliliklerini gerçekleştirdi. Hromkovic, Bencic’in antrenörü olarak da biliniyor. 42 yaşındaki Slovak, Bencic’in sadece kariyerinde değil, kişisel hayatında da büyük bir destekçi olmuş durumda.

Bencic, 2023 yılında, Instagram’da paylaştığı bir video ile evliliklerine dair ipuçları vermişti. Videoda, evli olmanın nasıl bir his olduğuna dair yapılan bir sohbet yer alıyordu ve Bencic, videoyu “gülücük” emojileriyle yorumlamıştı. Ayrıca, bir televizyon programında, yeni doğan kızı Bella’ya nasıl baktığını anlatırken, "Kocama ve anneme tamamen güveniyorum," şeklinde bir açıklama yapmıştı.

BENCİC’İN TENİS KARİYERİ

Belinda Bencic, bir diğer dikkat çeken gelişme ise, hamilelik sürecinden sonra yeniden tenis dünyasına dönmesi oldu. Avustralya Açık'a katılacak olan Bencic, burada önemli bir ilk karşılaşmaya çıkacak. Avustralya’da, Bencic ilk maçını Letonya'dan Jelena Ostapenko (WTA 17) ile oynayacak.

2021 yılında Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Bencic, kariyerindeki bu büyük başarıyla dünya çapında tanınan bir oyuncu haline geldi. Ayrıca, son olarak Sydney'deki United Cup takım yarışmasında ve Adelaide'deki WTA 500 turnuvasında forma giyen Bencic, Melbourne'de gerçekleştirilecek olan Australian Open'da şampiyonluk için mücadele edecek.

Bencic, diğer ünlü sporcuların aksine, evlilik soyadını kullanmayı tercih etmiyor. Lara Gut-Behrami gibi diğer başarılı sporcuların aksine, Bencic, turnuvalarda eski soyadını kullanmayı sürdürüyor.

Bencic ve Hromkovic'in ilişkileri, yalnızca spor dünyasıyla sınırlı kalmadı. Aşkları, gizli evlilikleri ve Bencic’in yeniden tenis dünyasında yer alması, onun hayatındaki önemli dönüm noktalarını oluşturuyor.