Ünlü Türk markasına haciz. Makineleri icralık oldu

Dünyanın en büyük brode ve güpür üreticisi Baydemirler Tekstil büyük bir kriz içine girdi. BEDAŞ, şirkete 224 milyon liralık ‘kaçak elektrik’ cezası kesti. Borcun bir kısmını ödeyen şirkete BEDAŞ, icra takibi yaptı.

Ünlü Türk markasına haciz. Makineleri icralık oldu

Halktv’den Dinçer Gökçe’nin özel haberine göre, Baydemirler Tekstil San. AŞ, birkaç yıl öncesine kadar Türkiye tekstil sektörünün en büyük birkaç oyuncusundan biriydi. Temeli 60 yıl kadar önce atılan ve bine yakın çalışanı bulunan Baydemirler, Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ’nin kestiği yüklü miktardaki ‘kaçak elektrik’ faturası ile gündemde.

BEDAŞ, geçen yıl sonunda Baydemirler’e toplam 224 milyon 115 bin liralık fatura çıkardı. Şirket yönetimi, fabrika elektriğinin kesilmemesi için 274 milyon liralık bir senet verdi. Şirket, bu süreçte, birkaç parça halinde 70 milyon liralık da ödeme yaptı.

“TEDBİR KARARI KALKSIN”

Bedaş bir süre sonra dev tesisin elektriğini kesti. Şirket, mahkemeye başvurdu. Mahkeme tedbir kararı verdi. Böylece fabrikaya yeniden elektrik verildi. BEDAŞ, tedbir kararının kaldırılması talebinde bulundu. Anılan dava devam ederken, BEDAŞ avukatlarının başlattığı icra takibinde de önemli gelişmeler yaşandı.

RAPOR HAZIRLANDI

Şirkete yönelik icra takibi sonrası, bilirkişi raporu hazırlandı. Bilirkişi heyeti, fabrikada yaptıkları incelemede tüm varlıkları tek tek mercek altına aldı. 27 Mayıs tarihli raporda, fabrikadaki makine ve teçhizatın değeri 217 milyon 483 bin lira olduğu kaydedildi.

MAKİNELERİN DEĞERİ BELİRLENDİ

Şirket adına, yapılan savunmalarda ise, anılan raporun hazırlandığı tarihten bir ay sonra, kurlarda 4-5 liralık artış olduğu belirtildi. Mahkemeye sunulan dilekçelerde, kıymet taktiri yapılması istenen varlıkların değerinin en az 370 milyon lira olduğuna işaret edildi.

‘MAAŞ VEREMİYORLAR”

Mahkemeye sunulan dilekçede “Şirketin banka hesaplarında bloke var. Şirket üzerinden haksız menfaat elde edilmeye çalışıldığı için, şirket nakit sıkıntısı çekiyor. İşçilerin maaşı ödenemez hale geldi. Elektrikler kesildiği için siparişler zamanında teslim edilemedi. Siparişler teslim edilemediği için çok ciddi mali zarara ve itibar kaybına uğranıldı” denildi.

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