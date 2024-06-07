Ünlü Türk milyarder batan bira şirketini satın aldı

Ünlü yoğurt markası Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya, Anchor Brewing adlı bira şirketini satın Şirket geçtiğimiz sene iflas ettiğini açıklamıştı.

İFLAS EDEN BİRA ŞİRKETİNİ SATIN ALDI

Geçen yıl iflas eden ikonik butik bira fabrikasının yeniden canlanacağına dair demeçlerde bulunan Ulukaya’nın, San Franciscolu Anchor Steam üreticisinin tüm varlıklarını satın aldığı öğrenildi.

NE KADARA SATIN ALDIĞINI SÖYLEMEDİ

Satın alma olayına ilişkin açıklamalarda bulunan, Chobani CEO'sunun ofisi Shepherd Futures, satın aldığı şirket için ödediği bedeli açıklamadı.

ABD’de tüketilen en popüler biralardan olduğu öğrenilen ‘Anchor Steam’ ve ‘Christmas Ale’i üreten Anchor Steam Company’i satın alan Hamdi Ulukaya, Anchor'un San Francisco'yu özel kılan bir firma olduğunu ifade etti.

Şirketin yeniden doğuşunun bir parçası olmaktan büyük heyecan duyduğunu ifade eden Ulukaya kente, tarihine ve cazibesine aşık olduğunu ifade etti. Böyle yerlerde doğan markaların inanılmaz derecede özel olduğuna inandığını söyleyen Ulukaya, bu tarz şeylere saygı duyulması gerektiğini söyledi.