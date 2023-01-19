ABD’li ünlü yatırımcıdan şaşırtan dolar tahmini

ABD’nin en önde gelen yatırımcılarından Ray Dalio yaptığı ekonomik analizde dolar beklentisini açıkladı.

DOLAR EGEMENLİĞİ SÖNÜMLENİYOR

Doların dünya üzerindeki hegemonyasının sona ereceğini ifade eden 150 milyar dolarlık risk fonunun kurucusu, ünlü ABD'li yatırımcı Ray Dalio, "Doların hakim olduğu küresel düzen sönümleniyor" dedi.

ABD merkezli risk fonu Bridgewater Associates’in kurucusu olan Ray Dalio Japon haber ajansı Nikkei ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Burada değişen ve gelişen ekonomik veriler üzerinden bir dolar analizinde bulunan Ray Dalio doların egemen olduğu dünya düzeninin ve küreselleşmiş bir ekonomi çağının sönümlendiğini açıklarken “Artık büyük güçler ve onların müttefikleri olan ekonomik, parasal ve askeri bloklar olacak” diye konuştu.

ABD’NİN EN BÜYÜK RAKİBİ ÇİN

Konuşmasının devamında ekonomik olarak Sovyetler Birliğinin hiçbir zaman ABD ile karşılaştırılabilir bir güç olmadığını ifade eden Dalio onun yerine Çin’in ekonomik olarak ABD için çok güçlü bir rakip olduğunu belirtti.