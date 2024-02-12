Ünlü yatırımcı, şirketinin milyonlarca hissesini sattı

Kaynak: Bloomberght
Ünlü yatırımcı, şirketinin milyonlarca hissesini sattı
Jeff Bezos, federal düzenleyicilere, değeri 2 milyar doların üzerinde olan ortalama 12 milyon Amazon hissesini sattığını belirten bir beyanda bulundu.

Amazon yönetim kurulu başkanı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) 7 Şubat ve 8 Şubat tarihlerinde 11.997.698 adet hisse senedinin satışını bildirdi.

Seattle merkezli Amazon'un hisselerinin kolektif değeri, listelenen fiyat toplamlarına göre 2,04 milyar doların üzerinde.

Hisse senetleri, 1 milyon ile 3,2 milyondan fazla arasında beş blok olacak şekilde gruplandırıldı.

Ayrı bir SEC dosyasında Bezos, 7 Şubat civarında tahmini piyasa değeri 8,4 milyar dolara denk gelen 50 milyon Amazon hissesinin satış teklifini listeledi.

İlgili Haberler
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
Piyasa Fed projelerine yakınsıyor
Piyasa Fed projelerine yakınsıyor
Dolar euro altın zirvede
Son Haberler
Öfkeli taraftarlar: Giresunspor'un kapısına kilit koymadığınız kaldı Spor
Öfkeli taraftarlar: Giresunspor'un kapısına kilit koymadığınız kaldı
Leipzig Real Madrid maçı ne zaman? Arda Güler oynayacak mı? Spor
Leipzig Real Madrid maçı ne zaman? Arda Güler oynayacak mı?
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalan tabyanın hali içler acısı! Kaderine terk edildi Gündem
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalan tabyanın hali içler acısı! Kaderine terk edildi
15 yıldır dünyanın en uzun insanı Yaşam
15 yıldır dünyanın en uzun insanı
Maraz Ali'nin son hali ortaya çıktı. Hey gidi Alakurt hey.. Yıllar seni de eskitmiş Magazin
Maraz Ali'nin son hali ortaya çıktı. Hey gidi Alakurt hey.. Yıllar seni de eskitmiş
Biracılara kötü haber geldi. Artık bu işin sonu geldi Ekonomi
Biracılara kötü haber geldi. Artık bu işin sonu geldi
İnşaat maliyetleri endeksi aralıkta artış gösterdi Ekonomi
İnşaat maliyetleri endeksi aralıkta artış gösterdi