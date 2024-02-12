Ünlü yatırımcı, şirketinin milyonlarca hissesini sattı

Amazon yönetim kurulu başkanı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) 7 Şubat ve 8 Şubat tarihlerinde 11.997.698 adet hisse senedinin satışını bildirdi.

Seattle merkezli Amazon'un hisselerinin kolektif değeri, listelenen fiyat toplamlarına göre 2,04 milyar doların üzerinde.

Hisse senetleri, 1 milyon ile 3,2 milyondan fazla arasında beş blok olacak şekilde gruplandırıldı.

Ayrı bir SEC dosyasında Bezos, 7 Şubat civarında tahmini piyasa değeri 8,4 milyar dolara denk gelen 50 milyon Amazon hissesinin satış teklifini listeledi.