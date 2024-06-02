Ünlü yatırımcıdan Ethereum hamlesi

Cathie Wood'un şirketi Ark Investment altcoinlerin lideri olan Ether'e doğrudan yatırımda bulunan bir ETF çıkarma konusunda Wall Street'te başlayan yarıştan geri çekildiğini duyurdu.

Cuma günü geç saatlerde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan S-1 olarak bilinen bir izahname kapsamında, Ark'ın adı, şirketin 21Shares ile ortaklaşa sunduğu spot-Ether borsa yatırım fonu başvurusundan çıkarıldı. Fonun adı Ark 21Shares Ethereum ETF'den 21Shares Core Ethereum ETF olarak revize edildi.

Ark’ın yaptığı yapılan açıklama kapsamında, “Şu aşamada Ark bir Ethereum ETF sürecine girmeyecek. Yatırımcılarımıza bu yenilikçi teknolojinin tüm faydalarını ortaya çıkaracak şekilde yeni ürünler sunmanın yollarını değerlendirmeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD'de söz konusu kuruluş SEC geçen hafta spot Ether ETF'lerine onay vermişti. 23 Mayıs'ta yapılan bir başvuru snucunda SEC, VanEck, BlackRock, Fidelity, Grayscale, Franklin Templeton, ARK 21Shares, Invesco Galaxy ve Bitwise'ın 19b-4 başvurularını kabul ettiğini duyurdu.

Böylelikle ilgili kurumlar, spot Ether ETF'lerini kendi borsalarında listeleyip ve işlem görmesini sağlayabilecek.