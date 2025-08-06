Ünlü yazar "duydum" diyerek açıkladı: Erdoğan 4 bakanın üstünü çizdi

Korkusuz yazarı Can Coşkun bugünkü köşe yazısında son YAŞ kararları sonrası devlet katında sürece hazırlığın hâlâ sürdüğünü iddia ederek, süreçle bağlantılı olarak Genelkurmay’da kritik atamaların gerçekleşeceği iddialarının ardından hızla yüksek perdeden yalanlandığını yazdı.

Can Coşkun ayrıca edindiği bilgiye göre; Erdoğan'ın 4 bakanın üstünü çizdiğini de açıkladı.

İşte Coşkun'un yazısından ilgili kısım;

Artık kabine değişikliğinin önünde hiçbir engel yok. Son dönemde aleni bir şekilde hedef alınan bakan da kalmadı. Sorumluluklarıyla birlikte gündem değişikliğinden faydalanmayı başardılar, kimi facialarda vebali olanlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok sayıda koltukta değişiklik yapması bekleniyor. Kimi bakanlıkların ayrılarak iki ayrı bakanlığa dönüşmesi de gündemde.

Çalışma Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı en çok konuşulan olasılık...

Onları Spor Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı takip ediyor. Son kabine toplantısı öncesinde ise yine Turizm için de değişiklik beklenebileceği fısıldandı.

Duyduklarımdan anladığım kadarıyla en az dört koltuk değişecek.

Berat Albayrak’ın yeniden kabineye gireceği dedikodusu son dönemde azalsa da hâlâ masada. Cumhurbaşkanı Özel Kalemi Hasan Doğan’ın ismi ise birkaç koltuk için konuşulur hale geldi. Yine de diğer partilerle yapılan temasları çok iyi yönettiği için mevcut koltuğundan kaldırılır mı, emin değilim. “Normalleşme” adı verilen süreçte de CHP’nin birçok hassasiyetini “olur hale” getirmişti.

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son kabine toplantısında “Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir” dediği iddia edilmişti.