Ünlü yazar kimsenin bilmediğini ortaya çıkardı! Eli kanlı terörist itiraf etti… 12 kahraman askerimiz şehit oldu!

6 Temmuz’da Kuzey Irak’ta bir mağarada Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt için yapılan arama çalışmasında 19 asker metan gazına maruz kalmış, 12’si şehit olmuştu. Ünlü yazar Saygı Öztürk’ün bugünkü köşe yazısında bir ayrıntı ise dikkat çekti. Öztürk, “Bir kadın terörist, itirafçı oldu. Bozkurt’un, naaşının 852 rakımlı tepenin altında bulunan ve terör örgütünün yıllarca hastane olarak kullandığı mağarada olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

ÜSTEĞMEN MELİH BOZKURT TERÖRİSTLERCE VURULMUŞTU

Irak ’ın Kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyon sırasında Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt 28 Mayıs 2022’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından vurulmuştu. Kahraman askerimizin, yaralı olarak sürüklenerek götürülüşü ise teröristler tarafından kayda alındı. O günden sonra Bozkurt’tan haber alınamadı.

ÖZTÜRK: BİR KADIN TERÖRİST, İTİRAFÇI OLDU

Ünlü yazar Saygı Öztürk, ise bugünkü köşe yazısında bir kadın teröristin itirafçı olduğunu belirterek, “Bir kadın terörist, itirafçı oldu. Bozkurt’un, naaşının 852 rakımlı tepenin altında bulunan ve terör örgütünün yıllarca hastane olarak kullandığı mağarada olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

“12 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU”

“Askerimiz için silah arkadaşlarını sağ kurtarmak esastır” diyen Öztürk, “Ama şehit olduysa bile onun aziz naaşına ulaşmak, vatan toprağına şanlı bayrağımıza sarılı olarak getirmek de en önemli görevleri arasındadır. Şehidimizin naaşına ulaşmak için 12 askerimiz şehit oldu” dedi.

NE OLMUŞTU?

6 Temmuz’da Kuzey Irak’ta bir mağarada Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt için yapılan arama çalışmasında 19 asker metan gazına maruz kalmış, 12’si şehit olmuştu. Savunma Bakanı Yaşar Güler'in hastaneye yaptığı ziyaret sırasında bir asker yakınının "üç kere içeri girmişler" sözleri ise dikkat çekmişti. Bakanlığın 10 Temmuz'daki haftalık bilgilendirme toplantısında Tuğamiral Zeki Aktürk, "İdari tahkikat süreci devam etmekte, olay tüm yönleri ile ayrıntılı şekilde incelenmektedir" demişti. Aktürk olayın "istisnai, öngörülemez ve olağan dışı" bir durum olduğunu, benzer acıların bir daha yaşanmaması için gerekli derslerin alınacağını açıklamıştı.