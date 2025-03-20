Ünlü yazardan bomba ‘kayyum’ iddiası! O ismi işaret etti…

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması durumunda aynı gün içinde İçişleri Bakanlığı tarafından İBB'ye kayyum atanabileceğini köşesinde aktardı. Öztürk, isim olarak ise kanunu göstererek, "Büyükşehir ve illerde kayyum olarak il valisi, ilçelerde ise kaymakam ya da vali yardımcısı görevlendiriliyor” söyleminde bulunarak isim vermeden İstanbul Valisi Davut Gül’ü işaret etti.

DARBE İLE KANUN DEĞİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah saatlerinde yapılan şafak operasyonu ile gözaltına alınmıştı. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasındaki gerekçelerden biri olan 'kent uzlaşısı’ konusuna dikkat çeken Sözcü yazarı Saygı Öztürk, köşesinde çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, 15 Temmuz darbe girişimini ardından getirilen yeni kanunu işaret ederek, "İmamoğlu’nun yerine kayyum atanması ancak 'terör bağlantısı' iddiası üzerine yapılabilir. Darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Belediye Kanununda değişiklik yapıldı, buna göre terörle iltisaklı olduğu belirlenen ya da bu yönde soruşturma kapsamında açığa alınan başkanın yerine, kayyum atanıyor” dedi.

KAYYUM OLARAK KİM ATANIR?

"İmamoğlu'nun yerine kayyum olarak kim gelir?" sorusunu köşesinde cevaplandıran Öztürk, "Büyükşehir ve illerde kayyum olarak il valisi, ilçelerde ise kaymakam ya da vali yardımcısı görevlendiriliyor." söyleminde bulunarak isim vermeden İstanbul Valisi Davut Gül'ü işaret etti.

ÖZTÜRK: TUTUKLANIRSA AYNI GÜN KAYYUM ATAYABİLİRLER

İmamoğlu'nun tutuklanması durumunda aynı gün İçişleri Bakanlığı’nca İBB'ye kayyum atanabileceğini öne süren Öztürk, Belediye Kanunu'nun ilgili maddesine de değinerek şunları söyledi:

“Belediye başkanının terör/terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılması/tutuklanması veya kamu hizmetlerinden yasaklanması hallerinde Büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından belediye başkanı veya belediye başkan vekili görevlendirilir.”