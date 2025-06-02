Ünlü yazardan bomba 'Kemal Kılıçdaroğlu' iddiası! "Kabul edecekler" diyerek açıkladı…

CHP’ye açılan kurultay davasına ilişkin tartışmalar sürerken, ünlü yazar Aytunç Erkin bugünkü köşe yazısında 30 Haziran günü mahkemeden olası bir “geri dönüş” kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu ve ekibinin görevi kabul edeceğini söyledi.

KURULTAY İPTAL DAVASI

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38’inci olağan kurultayının iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı ayrı açılan dava Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti. İkinci duruşmada heyet, CHP’den 4-5 Kasım 2023 tarihinde geçerli olan parti tüzüğünü istedi. Ayrıca Ankara başsavcılığının soruşturmadaki son durumu bildirmesi istendi. Bir sonraki duruşma 30 Haziran günü saat 10.00’da görülecek.

TUTANAKTA “MUTLAK BUTLAN” DETAYI

Mahkemenin tutanağında dikkat çeken ayrıntı ise “4-5 Kasım 2023’te yapılan kurultayın yok hükmünde olduğunun tespitiyle iptali, mutlak butlanla sakatlandığı gerekçesiyle Özgür Özel ve MYK, PM üyelerinin görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu’yla önceki parti meclisi üyelerinin görevlerine iadesine ilişkin dava olduğu anlaşıldı…” ifadeleri oldu.

“MUTLAK BUTLAN” KARARI ÇIKARSA KILIÇDAROĞLU GERİ GELECEK

Ünlü yazar Aytunç Erkin, ‘Mutlak butlan’a ayak basarak, “‘Mutlak butlan’ yani hukuki işlemin, sözleşme ve kanunla belirlenmiş şartlara uymadığından geçersiz sayılmasıyla 4-5 Kasım 2023 kurultayı iptal edildiği anda 3 Kasım 2023’te kim genel başkan ve yönetimdeyse CHP o isimlerle yönetilecek” dedi.

KILIÇDAROĞLU GÖREVİ KABUL EDECEK İDDİASI

Sorunun tam olarak burada çıktığını söyleyen Erkin, Kılıçdaroğlu ve ekibinin kurultaya “şaibe” karıştığına inandığını söylerken, “Bu nedenden dolayı da mahkeme sürecine odaklanmış durumdalar. Mahkemeden olası bir “geri dönüş” kararı çıkarsa da görevi kabul edecekler” ifadelerini kullandı.

“İKİ KANATTAN SERT AÇIKLAMALAR DİKKAT ÇEKİYOR”

Erkin, Özel ve Kılıçdaroğlu cephesinin mahkemden çıkacak karara göre nasıl hareket edeceklerini ise şu şekilde aktardı:

“Özgür Özel ve yönetimi, bazı gazeteciler-akademisyenler, Kılıçdaroğlu’nun net tavır alarak “Böyle bir kararda Kemal Bey hemen istifa etmeli” diyor. Kılıçdaroğlu ekibi de olası istifayla partinin “kayyumla” yönetilme tehlikesinin altını çiziyor, yeni kurultay sürecinin kendileri tarafından yönetilmesini istiyor. Ancak… Garip bir şekilde CHP içindeki iki kanattan yapılan açıklamaların “sertliği” dikkat çekiyor. Burada çözüm ne? CHP’yi yakından takip eden isimler diyorlar ki: “Özgür Bey, Kemal Bey’le görüşmeli ve sorunu açıkça konuşmalı. Yoksa parti tartışılıyor. 30 Haziran’a kadar çalkantı sürecek ve çıkacak kararla da yeni bir süreç yaşanabilir. Bu nedenle taraflar aynı masada CHP için karar almalı.”