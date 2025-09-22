Ünlü yazardan çarpıcı ‘Erdoğan sonrası’ kulis: Ekibiyle şimdiden adaylık için hazırlığa başladı!

Ünlü yazar Yaşar Aydın, AKP içinde bir görüşe göre; Erdoğan çok uzak olmayan bir tarihte başkanlığı bırakacak sadece cumhurbaşkanlığı görevini yürütecekti, bunu söyleyenlerin başkanlığı kime bırakacağına dair öngörüsünün ise Bilal Erdoğan olduğunu öne sürdü. Bunu güçlendiren gelişmeler ise Aynı kongrede Teşkilat Başkanlığı’na hafta sonu yaşanan istifaların arkasındaki isim olduğu söylenen Ahmet Büyükgümüş’ün getirilmiş olması ve Abdullah Özdemir’in Bağcılar Belediye Başkanı görevini yürütürken İstanbul İl Başkanlığı’na atanması, partinin MKYK’sının üçte birinin Bilal Erdoğan’ın yaşıtları ve çalışma arkadaşlarından oluşması olduğu aktarıldı.

ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI İÇİN MECLİS ÇOĞUNLUĞU GEREKİYOR

3 dönem kuralına takılan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ya anayasa değişikliği ya da erken seçim kararı alınması gerekiyor. Ancak şu anda Meclis’te 360 vekil çoğunluğu elde edilemedi. Geçtiğimiz şubat ayında Erdoğan, AKP kongresinde son kez aday olduğunu ima eden bir konuşma yapmıştı. Erdoğan’ın aday olup, olmayacağı ise merak ediliyordu.

BAŞKANLIK İÇİN BİLAL ERDOĞAN İSMİ ÖN PLANDA

Birgün yazarı Yaşar Aydın, son yaşanan istifa gelişmeleri ve Erdoğan’ın adaylığına dair çarpıcı bir köşe yazısı kaleme aldı. Aydın, “Parti içindeki bir görüşe göre Erdoğan, çok uzak olmayan bir tarihte başkanlığı bırakacak sadece cumhurbaşkanlığı görevini yürütecekti. Bunu söyleyenlerin başkanlığı kime bırakacağına dair öngörüsü de vardı. O isim Bilal Erdoğan’dan başkası değildi. Bu tespiti güçlendiren gelişmeler de yaşanıyordu” dedi.

ÇALIŞMALARA ŞİMDİDEN BAŞLADI

Aynı kongrede Teşkilat Başkanlığı’na hafta sonu yaşanan istifaların arkasındaki isim olduğu söylenen Ahmet Büyükgümüş’ün getirildiğini hatırlatan Aydın, Abdullah Özdemir’in Bağcılar Belediye Başkanı görevini yürütürken İstanbul İl Başkanlığı’na atanması, partinin MKYK’sının üçte birinin Bilal Erdoğan’ın yaşıtları ve çalışma arkadaşlarından oluşması, hazırlığı net bir şekilde gösterdiğini öne sürdü. Aydın, şu ifadeleri kullandı:

“Partide Bilal Erdoğan için ekip hazırlığı çoktan başlamıştı bile. Hafta sonu yaşananlar ve bundan sonra da yaşanmaya devam edecek gelişmelerin yeni duruma “ayak uydurma” meselesiyle yakından ilişkisi var. Değişimin sadece parti ile sınırlı kalmayacağı bunun mutlaka bürokrasiye de yansıyacağını söylemeye gerek yok. Emniyet müdürlerinin ardından valiler kararnamesine dikkatle bakmakta fayda var. Bilal Erdoğan’ın hazırlanmasının ve AKP içindeki yaşananların önemi hiç kuşku yok ki iktidar blokunun Türkiye vizyonu ile ilgili olmasından kaynaklı.”

İKİ İSİM ARASINDA YARIŞ GEÇECEK

Erdoğan sonrası başkanlık mücadelesinin Bilal Erdoğan ve Hakan Fidan’ın arasında geçeceğini belirten Aydın, “En geniş muhalefet cephesi dikkatle izlendiği takdirde orada bile bu iki isimle ilgili ‘tercihlerin’ yapıldığı fark edilecektir. Muhalefet içerisinde –siyasetçi, bilim insanı, sendikacı- Cumhur İttifakı’nı yenilmez görenlerin “hangisi gelsin” tercihinden bahsediyorum” ifadelerini kullandı.