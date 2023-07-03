Ünlü yazardan Cüneyt Arkın'a özür kitabı

Hastalığı nedeniyle ekrandan ve okuyucularından uzak kalan usta yazar Selim İleri, TRT2’de yayınlanacak “Yalnız Okurlar İçin” programıyla dönüyor

Ünlü yazardan Cüneyt Arkın'a özür kitabı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri, geçirdiği rahatsızlık sonrası uzunca bir süre ortalıkta görünmedi. Henüz yürüyemese de çalışmalarına tutkuyla devam eden yazar, babasından kalan daktilonun tuşları artık ağır geldiği için kitaplarını el yazısıyla kaleme almaya devam ediyor.

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CÜNEYT ARKIN’A ÖZÜR KİTABI

Sıradaki kitabının edebiyat dünyasından değil, çok sevdiği bir insan olan Cüneyt Arkın’la ilgili olduğunu söyleyen İleri, yıllarca görüşmediği usta oyuncu ile ilgili şunları anlattı:

“Vaktiyle haksız yere bir yazımda onu kırmıştım. Zarif bir insandı, çok çabuk affetti. 2018 yılıydı galiba bir televizyon programında akşam üstleri insanın yapayalnız kalmasından bahsederken, ‘Şu anki hislerimi Selim İleri çok gençken yaşadı ve bunları yazdı’ demişti.

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''Programda bana ulaşamadığını da söylemiş. Kırgın değildik ama yine uzun zaman olmuştu görüşmeyeli. Bana bunu ilettiklerinde hemen aradım. Vefat edene kadar da görüştük, hatta kendisiyle son görüşen kişilerden olabilirim. Hastalığımın ikinci günü yarım yamalak kendime geldiğimde beni arayan birkaç kişiden biriydi. Ona bir özür dileme kitabı gibi bir şey olacak.”

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