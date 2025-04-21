Ünlü yazardan gündem olacak iddia... Erdoğan’dan izin çıktı! Meclis’e geliyor…

Merakla beklenen yargı paketi Meclis’e geliyor. Ünlü yazar Nuray Babacan, Erdoğan’a sunum yapıldığını ve teklife yapılacak af niteliğindeki montajlara da izin alındığı bilgisini aldığını belirtti. Babacan, Pandemi affının genişletilmesini içeren bu önergeye, bir de mükerrer suç işleyerek tekrar cezaevine girenlerin de yararlanmasının da eklendiğini iddia etti. Bu paket kapsamında 55 bin mahkum cezaevinden çıkacak.

10. YARGI PAKETİ GELİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geniş kapsamlı yeni yargı paketinin kısa süre içerisinde Meclis gündeminde yer alacağını açıklamıştı. 10. yargı paketinin önümüzdeki günlerde TBMM gündeminde yer alması bekleniyor. Bakan Tunç, yeni yargı paketinin Meclis gündeminde yer alacağını ayrıca hukuk ve idari yargılama süreçlerini hızlandıracak ikinci bir paketin de yaz döneminde Meclis'e sunulacağını aktardı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da dün yargı paketinin bir an önce meclise gelmesi çıkışında bulunmuştu.

ERDOĞAN’DAN İZİN ÇIKTI!

Nefes yazarı Nuray Babacan, 10. Yargı Paketi’nin Meclis’e geleceğini bugünkü köşe yazısında duyurdu. Babacan, kulislerde aldığı bilgide, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunum yapıldığını ve teklife yapılacak af niteliğindeki montajlara da izin alındığını öğrendik” ifadeleri yer aldı.

‘PANDEMİ AFFI’ MADDESİ DİKKAT ÇEKTİ

Önümüzdeki günlerde Meclis’e teklifin geleceğini söyleyen Babacan, 55 maddeden oluştuğunu söyledi. Babacan, teklifin birkaç maddesi dışında ilginç düzenleme olduğunu aktırdı. Asıl önemli maddenin ‘pandemi affı’ olduğuna dikkat çeken Babacan, “Pandemi affının genişletilmesini içeren bu önergeye, bir de mükerrer suç işleyerek tekrar cezaevine girenlerin de yararlanması eklendi. Bu kişilerin cezalarında yüzde 25 indirim yapılacak” ifadelerini kullandı.

“55 BİN KİŞİYE ULAŞACAK”

Pandemi affının genişletilmesi sonucuna da değinen Babacan, “Bu düzenlemenin sonuçlarını ve ne anlama geldiğini biraz açarsak; Hesaplara göre pandemi affının genişletilmesi sonucunda ilk etapta 38 bin cezaevinden çıkacak. Bu rakam aşamalı olarak 55 bine ulaşacak. Zaman içinde bunun 100 bine çıkacağı iddia ediliyor” dedi.

“AMAÇ CEZAEVLERİNİ BOŞALTMAK”

Babacan, amacın cezaevlerini boşaltmak olduğunun altını çizerken, “Çünkü, yatarı olmayan suçlardan bile vatandaşlar, gençler, öğrenciler cezaevine konulduğu için ciddi sorunlar yaşanıyor. Şu anda cezaevi kalanların sayıları 420 bini geçmiş durumda. Kapasite çoktan aşılmış” şeklinde aktardı.