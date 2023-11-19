Ünlü yıldızın evlilik paylaşımı gündem oldu. ''Ödülün seni bekliyor''

Hollywood'un örnek çifti olarak gösterilen Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas evliliklerinin 23. yılını kutluyor. Catherine Zeta-Jones'un sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve romantik mesajı magazinin yeni gündemi oldu.

Serhat Ağa
Ünlü yıldızın evlilik paylaşımı gündem oldu. ''Ödülün seni bekliyor''

Catherina Zeta-Jonesi Michael Douglas ile evliliklerinin 23. yılını romantik bir paylaşımla Instagram’da kutladı.

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54 yaşındaki oyuncu, Instagram’da düğün fotoğraflarının yanı sıra birlikte geçirdikleri özel anlardan paylaşımlar yaptı.

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Zeta-Jones, paylaşımına şu ifadeleri ekledi: “Bugün evliliğimizin 23. yılını kutluyoruz. Sevgili Michael, Nobel Barış Ödülün seni bekliyor. Seni seviyorum…”

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Zeta-Jones ve Douglas’ın tanışmaları 1998 yılına dayanıyor. Douglas, Gwyneth Paltrow’la birlikte rol aldığı A Perfect Murder’ın tanıtımını yaptığı Deauville Film Festivali’nde Antonio Banderas ile The Mask of Zorro’da rol alan Zeta-Jones bir araya geldi.

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Tanıştıktan kısa bir süre sonra da ünlü oyuncu Zeta-Jones’a “Çocuklarının babası olmak istiyorum” dedi.

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İkili 2000 yılında New York City’deki The Plaza’da evlendiler. Kısa süre sonra oğulları Dylan ve kızları Carys dünyaya geldi. Ayrıca Douglas’ın bir önceki evliliğinden de 44 yaşında bir oğlu var.

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