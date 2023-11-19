Ünlü yıldızın evlilik paylaşımı gündem oldu. ''Ödülün seni bekliyor''

Catherina Zeta-Jonesi Michael Douglas ile evliliklerinin 23. yılını romantik bir paylaşımla Instagram’da kutladı.

54 yaşındaki oyuncu, Instagram’da düğün fotoğraflarının yanı sıra birlikte geçirdikleri özel anlardan paylaşımlar yaptı.

Zeta-Jones, paylaşımına şu ifadeleri ekledi: “Bugün evliliğimizin 23. yılını kutluyoruz. Sevgili Michael, Nobel Barış Ödülün seni bekliyor. Seni seviyorum…”

Zeta-Jones ve Douglas’ın tanışmaları 1998 yılına dayanıyor. Douglas, Gwyneth Paltrow’la birlikte rol aldığı A Perfect Murder’ın tanıtımını yaptığı Deauville Film Festivali’nde Antonio Banderas ile The Mask of Zorro’da rol alan Zeta-Jones bir araya geldi.

Tanıştıktan kısa bir süre sonra da ünlü oyuncu Zeta-Jones’a “Çocuklarının babası olmak istiyorum” dedi.

İkili 2000 yılında New York City’deki The Plaza’da evlendiler. Kısa süre sonra oğulları Dylan ve kızları Carys dünyaya geldi. Ayrıca Douglas’ın bir önceki evliliğinden de 44 yaşında bir oğlu var.