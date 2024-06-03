Ünlüler artık rol alamayacaklar. Sağlık Bakanlığı izin vermedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ünlüler artık rol alamayacaklar. Sağlık Bakanlığı izin vermedi

Sağlık Bakanlığı tarafından tıbbi amaçlı ürünler ve gıdaların tanıtımı için yeni bir düzenleme geliyor. Bu düzenlemeyle beraber tıbbi ürün tanıtımında ünlü insanların rol alması yasaklanacak. Sağlık personelleri için ise izin alma şartı getirilecek.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), beşerî tıbbi malzemelerin ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tanıtım faaliyetlerine ilişkin yeni bir düzenleme getirileceği açıklandı.

Yapılan düzenlemeyle yeni kısıtlamalar da gündeme gelecek. Hâlihazırda hekim, diş hekimi ve eczacılara yapılabilen tanıtım ve dağıtılabilen malzemeler, özel tıbbi amaçlı gıdalarla sınırlı olmak kaydıyla diyetisyenlere yönelik de gerçekleştirilebilecek. Söz konusu meslek gruplarına gerçekleştirilen ziyaretler, artık elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek.

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ÜNLÜLER ÜRÜN TANITIMLARINDA ROL ALMAYACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ürün tanıtım temsilcileri, bu meslek grupları haricindeki sağlık meslek mensuplarına herhangi bir malzeme, ürün tanıtamayacak.

Ürün tanıtımlarında, ürün kullanımını gereksiz yönde teşvik edecek ya da beklenmeyen riskli durumlara sebep olabilecek yanıltıcı, abartılı veya doğruluğu kanıtlanmamış bilgiler bulunmayacak. İlgi çekici ve ürünün kendisiyle alakası olmayan ifade ve görüntü kullanılmayacak. Yapılan tanıtımlarda ünlü oyuncu, aktör vb.,herhangi bir kişi kullanılamayacak ve sağlık mensupları dahil izin almadan tanıtımlarda rol alamayacak.

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