Ünlüler bile fiş paylaşıp fiyatlara isyan ediyor: Asgari ücretlilerin Allah yardımcısı olsun

Bodrum'da yaşayan oyuncu Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz günlerde ev alışverişi için markete gitmiş, aldıklarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu, alışveriş sonunda faturayı görünce isyan etti. Yeşilmen, "Marketten İki domates, patates, salatalık, maydanoz, simit, börek, süt, limon, muz aldım... Yarım poşet... Fiyat bu olmamalı... 'Sonra niye kimse gelmiyor, turizm kötü' diyorlar..." ifadelerini kullanarak tepki verdi.

ASLI HÜNEL DE İSYAN ETTİ

Bu sözler sonrası Sunucu Aslı Hünel de duruma sesiz kalmayarak Yeşilmen'e destekler nitelikte bir yorumda bulundu.

Pahalılıktan dert yanan Hünel, "Üsküdar'da emin ol daha fazlasını ödedik, genel olarak fiyatlar uçtu gitti. Allah'ım hepimizin herkesin hele de asgari ücretle çalışıp aile geçindirmeye çalışanlara Allah güç versin yardım etsin" ifadelerini kullandı.