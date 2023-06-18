Ünlülerin 'Babalar Günü' paylaşımları

Ünlü isimler, her yıl Haziran ayının 3'üncü haftasında kutlanan ve bu yıl 19 Haziran'a denk gelen 'Babalar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı

Ünlülerin 'Babalar Günü' paylaşımları

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DEMET EVGAR

Babalar ve kızları... Levent'ler ve kızları da diyebiliriz. Canımm babacığım iyi ki seni seçmişim... Canım sevgilim iyi ki kızım seni seçmiş. Babalar Günü'nüz kutlu olsun.

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AJDA PEKKAN

Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun.

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DOĞA RUTKAY KAMAL

Bir değil iki değil, üç evlatlı baba! Kerimcan; babalık yeteneği diye bir şey varsa o sen de var biliyorum! Böyle sıcak, sakin, anlayışlı, dikkatli, dinleyen, anlayan ve her koşula karşın böyle sabırlı olmak yani ne bileyim, muhteşem. Anneliğin de dirayeti bence her adım ötede olan babanın babalığında. Anla işte. Ailecek hayranız sana. Emre’m, Piraye’m, Rutkay’ım adına haykırıyoruz: Nice güzel günlerimize.

Bu fotoğrafta bebeler birinci yaşlarına basmıştı, ilk düzgün karemiz diye anılardan bulup çıkardım. İyi ki varsın.

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BURAK ÖZÇİVİT

Babaların babasına sevgilerle...

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CEM YILMAZ

Babalar Günü'nde, en güzel dileklerim babalar ve evlatlarına gelsin. Nice güzel günler olsun, güzel hatıralarla anılsın.

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CEYDA DÜVENCİ

Babam... Senden öğrendiklerimi yaş aldıkça ve hayatı deneyimledikçe daha iyi anlıyorum. Aşk için vazgeçtiklerin, sevdiklerin için yaptıkların, kocaman yüreğin, her gün beni arayıp "Buradayım" diyen sesin, her sene doğum günümde doğduğum saatte çalan telefonum... Seni çok seviyorum. Yolun sonuna kadar yanındayım. İyi ki benim babamsın. İyi ki annemle yol arkadaşısın.

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ALİ SUNAL

Yine geldi Babalar Günü. Benim için küçükken çok özel bir gün, 23 yaşımdan itibaren hayatımın en kötü günleri oldu Babalar Günü. Ta ki siz gelene kadar...Canım kızlarım iyi ki varsınız, iyi ki babanızım... Size layık olmak için yaşayacağım. Sizi çok seviyorum. Ve babam... Yokluğun, senden sonra oluşan o devasa boşluk asla kapanmayacak yara benim için. Umarım bizi görüyorsundur. Şunu bilmeni isterim; torunların duvarda bu resmi görünce 'Kemal dede' diye koşup sana yaslanarak oturdular. Burada olmasan da çok seviliyorsun babaların en güzeli, en özeli canım babam.

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AYLİN KONTENTE

Seni seviyoruz. Çok guzel baba oldun. Anne teyitli.

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TARKAN

Babalar Günü'müz kutlu olsun.

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URAZ KAYGILAROĞLU

Başta kendim olmak üzere tüm babaların, baba adaylarının, babasız olanların da annelerinin Babalar Günü'nü kutlarım.

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MURAT BOZ

Babam, seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutlarım. Allah eksikliğinizi göstermesin, yitirdiklerimizin toprağı bol, mekanları cennet olsun.

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ZEYNEP SEVER DEMİREL

Baba; varlığı büyük zenginlik, yokluğu mecburi olgunluk... Kimine göre gölgesinde büyüdüğü ulu çınar, kimine yıllarca pansuman gerektiren bir yara... Bazılarına varlığı bile yeten, bazılarına varlığını veren... Yanımızda olanlara şükürler ve yitirdiklerimize özlemle... Volkan Demirel, günün kutlu olsun, ne güzel bir şanssın sen.

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FUAT GÜNER

Babacığım seni çok özlüyorum, artık ben de dede oldum, sadece Babalar Günü'nde değil her zaman aklımdasın, huzur içinde yat Sami Güner.

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