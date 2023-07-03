Unutkanlık ne zaman tehlikeli? Basit bir unutma olmayabilir

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Nebil Yıldız, madde madde unutkanlığın ne zaman tehlikeli olduğunu açıkladı.

Unutkanlık ne zaman tehlikeli? Basit bir unutma olmayabilir

Halk TV'de yer alan habere göre; Sık kullandığınız eşyaların yerini unutuyor olmak pek de normal bir durum olmadığı bildirildi. Çünkü unutkanlık bazen tehlikeli bir durumun habercisi olduğunun altı çizildi.

Peki, hangi durumlarda önemsenmeli? Uzmanı dikkat edilmesi gerekenleri tek tek sıraladı.

Unutkanlık, bellekte bulunan bilgilerin bir şekilde yok olması süreci olarak biliniyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Nebil Yıldız, unutkanlıkla ilgili merak edilenleri anlattı.

MADDE MADDE UNUTKANLIK NE ZAMAN TEHLİKELİ?

-Önemli tarihleri, randevuları, toplantıları, ajanda kullanmanıza rağmen unutmaya devam ediyorsanız,

-Sık kullanılan eşyaların konduğu yeri unutuyor ve sonradan bulamıyorsanız,

-Yeni tanışılan kişileri tekrar gördüğünüzde tanıyamıyor ya da isimlerini hatırlayamıyorsanız,

-Yeni konuşulanı, yeni öğrenileni, TV’de izleneni unutuyorsanız,

-Sohbette tekrar tekrar aynı şeyleri anlatıyorsanız,

-Aynı şeyleri tekrar tekrar unutuyor ve konuyla ilgili diğer bilgileri hatırlamakta zorluk çekiyorsanız,

-Kelimeler dilinizin ucuna geliyor çıkaramıyorsanız,

-Kelimeleri bulmakta zorlanmanızın yanı sıra, cümlede yanlış/çarpık kullanıyorsanız, söyleyeceklerinizi ifadede zorlanıyorsanız,

-İyi bildiğiniz deneyimleri aktarmakta/ uygulamakta zorlanıyorsanız,

-Okurken satırları karıştırıyorsanız, daha sonra bıraktığınız yeri bulmakta zorlanıyorsanız,

-Yazmakta, hesap yapmakta, bilgisayar, cep telefonu kullanmakta zorlanıyorsanız

-Gün içinde yapılan işlerin düzenini, sırasını karıştırıyorsanız, evde-sokakta-işte günlük işlerinizi yaparken zorlanıyor, yardıma ihtiyaç duyuyorsanız,

-Daha önce çok kısa sürede yaptığınız işleri bitirme süreniz giderek daha da uzun zaman alıyorsa, - Sorunları çözmekte zorlanıyorsanız,

-Giderek karar vermek sizin için daha da zor oluyor ve gecikiyorsa

-Çok basit organizasyonları yapmakta zorlanıyor, yardıma ihtiyaç duyuyorsanız; proje, toplantı, yemek, basit bir davet düzenlemek, misafir ağırlamak güç geliyorsa,

-Bilgiye ulaşmakta, eldeki bilgileri kullanmada zorlanıyorsanız ve evde odaları karıştırıyor, dışarda çok iyi bildiğiniz yerleri bulmada zorlanıyor, yolu kaybedebiliyorsanız tehlike sinyalleri veriyorsunuz demektir.

İlgili Haberler
Yürüyüş yapmak unutkanlığa iyi geliyor. Günde kaç kilometre yürümeliyiz?
Öne Çıkanlar
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Uyku boşanması nedir? Uyku boşanması ne anlama geliyor?
Uyku boşanması nedir? Uyku boşanması ne anlama geliyor?
Titanik enkazında dalışta patlayan Titan yolcularının son anları ortaya çıktı
Titanik enkazında dalışta patlayan Titan yolcularının son anları ortaya çıktı
Son Haberler
Boy kilo endeksi nedir? Yaşa göre boy kilo endeksi hesaplama nasıl yapılır? Keşfet
Boy kilo endeksi nedir? Yaşa göre boy kilo endeksi hesaplama nasıl yapılır?
Sümela Manastırını 38 bin 252 kişi ziyaret etti Kültür Sanat
Sümela Manastırını 38 bin 252 kişi ziyaret etti
Ünlü oyuncu Ayşin Tuyun cesur paylaşımı ile olay oldu Magazin
Ünlü oyuncu Ayşin Tuyun cesur paylaşımı ile olay oldu
Birce Akalay ilk aşkını anlattı Magazin
Birce Akalay ilk aşkını anlattı
AKP'li Balıkesir Belediyesi'nin milyonlar akıttığı çakma Starbucks'ını ‘Deprem toplanma’ alanına yaptığı ortaya çıktı Güncel
AKP'li Balıkesir Belediyesi'nin milyonlar akıttığı çakma Starbucks'ını ‘Deprem toplanma’ alanına yaptığı ortaya çıktı
Bjelica yeni sistemi açıkladı Spor
Bjelica yeni sistemi açıkladı
Ertuğrul Çetin Gençlerbirliği'ne kiralandı Spor
Ertuğrul Çetin Gençlerbirliği'ne kiralandı